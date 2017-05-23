Новосибирец украсил двор мемами с чистоплотным африканцем

Мем с «парнем-умником»
Мем с «парнем-умником»

В микрорайоне «ОбьГЭС» в Советском районе Новосибирска появился двор, в котором к чистоте и порядку призывают с помощью интернет-мемов.


«4 года назад (в 2013 году) началось благоустройство детской площадки у меня во дворе. Сначала помог один из депутатов, затем при поддержке ТОС "Больничный городок" я выиграл муниципальный грант в 2014 году. В итоге установлены не только игровые формы, но и информационные стенды, которые агитируют простые истины — не мусори, дружи и живи трезво», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ житель дома по ул. Красноуфимская, 15 Антон Бурмистров.


Бурмистров отметил, что сегодня он обновил плакаты и среди новых оказались плакаты с мемами, призывающими не мусорить.


«Эти мемы наиболее знакомы — я по себе судил, я их часто вижу в интернете. Подписи придумал сам, напечатал, прикрепил», — рассказал Бурмистров.


На одном из плакатов — мем с Тони Старком (главным героем фильма «Железный человек»), который разводит руками. Среди значений этого мема, которые приводит сайт memepedia.ru, — «ироничное значение, когда достижение довольно мелкое, но человек ведет себя так, словно свернул горы».


Плакат с Тони Старком во дворе ул. Красноуфимской призывает не курить (ст. 6.24 КоАП РФ) и не выпивать (ст. 20.20 КоАП РФ) в публичных местах — выполнение этих правил герой плаката называет способом сэкономить семейный бюджет.


Мем с Тони Старком
Мем с Тони Старком


Другой мем — с темнокожим актером англо-нигерийского происхождения Кайоде Эвуми (Kayode Ewumi) с пальцем у виска — обычно иллюстрируют умозаключения, которые хоть и логичны, но не несут в себе новой информации, например: «Тебе не нужно гулять с собакой, если у тебя нет собаки».  


Мем с «парнем-умником», который появился во дворе на ОбьГЭСе, звучит как «Во дворе будет намного чище, если вы уберете мусор за собой».


«Двор у нас находится рядом с пляжем, очень много людей проходят на пляж, в парк, — решил так сделать, чтобы агитировать людей, чтобы люди достойно вели себя, чтобы не мусорили. Урны у нас стоят, мусорные контейнеры в шаговой доступности»,  — рассказал Антон.


Антон Бурмистров использовал плакаты и с более традиционными формулировками
Антон Бурмистров использовал плакаты и с более традиционными формулировками


Другой обновленный плакат
Другой обновленный плакат


Плакат, который установлен на ул. Красноуфимской с 2014 года
Плакат, который установлен на ул. Красноуфимской с 2014 года


На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что героем мемов в интернете стал новосибирский программист Даниил Лыткин, который первым в России вживил себе компас в грудь.

Елена Громкова
Фото Антона Бурмистрова

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