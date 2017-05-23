В Новосибирск идет сильнейшая буря с грозой

Ураган 8 мая в Новосибирске

Вечером 23 мая в Новосибирске ожидаются шквалистый ветер и грозы — скорость ветра может вырасти до 22 м/с.





Предупреждение об ухудшении погодных условий днем 23 мая распространило ГУ МЧС по Новосибирской области.





По данным гидрометеослужбы, в конце дня 23 мая и 24 мая в Новосибирске ожидаются грозы, усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы до 25 м/с.







«При скорости ветра 25 м/с может вырвать дерево, повалить рекламные щиты, дерево может порвать линию электропередачи и обесточить», — предупредили в пресс-службе областного ГУ МЧС.





Спасатели советуют новосибирцам проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.







Напомним, 7 мая разгул стихии в Новосибирске опрокидывал остановки, валил деревья и устроил пыльную бурю. Самый сильный ураган прошел в городе в июле 2014 года — его жертвами стали 2 сестры-близняшки и 28-летняя женщина.