В Новосибирск идет сильнейшая буря с грозой

Ураган 8 мая в Новосибирске 
Ураган 8 мая в Новосибирске 

Вечером 23 мая в Новосибирске ожидаются шквалистый ветер и грозы — скорость ветра может вырасти до 22 м/с.


Предупреждение об ухудшении погодных условий днем 23 мая распространило ГУ МЧС по Новосибирской области.


По данным гидрометеослужбы, в конце дня 23 мая и 24 мая в Новосибирске ожидаются грозы, усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы до 25 м/с.

 

«При скорости ветра 25 м/с может вырвать дерево, повалить рекламные щиты, дерево может порвать линию электропередачи и обесточить», — предупредили в пресс-службе областного ГУ МЧС. 


Спасатели советуют новосибирцам проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.


Напомним, 7 мая разгул стихии в Новосибирске опрокидывал остановки, валил деревья и устроил пыльную бурю. Самый сильный ураган прошел в городе в июле 2014 года — его жертвами стали 2 сестры-близняшки и 28-летняя женщина. 

Мария Шевлягина
Фото из архива НГС

Прочтений: 10714
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено