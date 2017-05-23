Сапожник Леди Гаги прилетел в Новосибирск за вдохновением

Коби Леви 
Коби Леви 

Израильский дизайнер обуви Коби Леви прилетел в Новосибирск, чтобы показать свою эпатажную коллекцию — обувщика прославила в 2011 году Леди Гага, заказавшая сапоги для своего выступления.


Дизайнер рассказал, что идеи для своих шедевров черпает извне — любая деталь сможет стать в дальнейшем эскизом для будущей модели. Так, когда-то кофейная чашка стала прообразом туфель Леви. Туфли-кошки и туфли с каблуком, напоминающим растянутую от пола прилипшую жвачку, являются любимыми в коллекции обувщика.


«Цена зависит от "нормальности" — чем спокойнее модель, тем дешевле. В среднем стоимость пары от 500 до 3000 долл.», — рассказал сегодня Коби Леви. У мастера своя мастерская, каждая модель изготавливается вручную индивидуально для заказчика.


Дизайнер пообещал вдохновиться Новосибирском и создать в будущем туфли, напоминающие об этой поездке — у Коби Леви это первая поездка в Россию.


Завтра, 24 мая, в кинотеатре «Победа» откроется выставка туфель Леви, которая продлится всего один день.


Не только эпатажные знаменитости прилетают в Новосибирск. Не менее интересные личности улетают из Новосибирска за границу. Недавно наша соотечественница Александра Карпова выступила на неделе моды в Нью-Йорке в образах от известного кутюрье Кристиана Сирано, который тоже шьет одежду для Леди Гаги.

Алёна Золотухина
Фото Ольги Бурлаковой

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