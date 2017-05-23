Поток воды залил улицу в Дзержинском районе

Поток воды на ул. Лежена

Утром 23 мая в Дзержинском районе Новосибирска прорвавшаяся теплотрасса затопила проезжую часть ул. Адриена Лежена недалеко от пересечения с ул. Бориса Богаткова — поток шириной 1,5 м затопил дорогу и тротуар.





«Я видел потоки воды около 10 часов утра, работ не велось, ходили работники смотрели», — пояснил НГС.НОВОСТИ житель Новосибирска Александр Смолин, который стал очевидцем коммунальной аварии. Он пояснил, что вода струилась рядом с колодцем и еще в нескольких местах поблизости.





«Как прорыв — то 90 % [случаев], что на Лежена. Там без конца рвет, походу при монтаже того района либо технологии работ нарушались, либо трубы некачественные», — рассказала местная жительница Юлия Липа в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в социальной сети «ВКонтакте».





Компания «СИБЭКО» проводит гидравлические испытания на плотность сетей по зоне ТЭЦ-5, диаметр теплотрасс в этом месте составляет 1 метр.







«Фонтан локализовали в течение нескольких минут, сейчас ведутся работы по определению места дефекта», — пояснили в пресс-службе компании «СИБЭКО».





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Накануне фонтан воды возник прямо посреди проезжей части ул. Писарева в Центральном районе Новосибирска.