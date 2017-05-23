Поток воды залил улицу в Дзержинском районе

Поток воды на ул. Лежена
Поток воды на ул. Лежена

Утром 23 мая в Дзержинском районе Новосибирска прорвавшаяся теплотрасса затопила проезжую часть ул. Адриена Лежена недалеко от пересечения с ул. Бориса Богаткова — поток шириной 1,5 м затопил дорогу и тротуар. 


«Я видел потоки воды около 10 часов утра, работ не велось, ходили работники смотрели», — пояснил НГС.НОВОСТИ житель Новосибирска Александр Смолин, который стал очевидцем коммунальной аварии. Он пояснил, что вода струилась рядом с колодцем и еще в нескольких местах поблизости. 


«Как прорыв — то 90 % [случаев], что на Лежена. Там без конца рвет, походу при монтаже того района либо технологии работ нарушались, либо трубы некачественные», — рассказала местная жительница Юлия Липа в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в социальной сети «ВКонтакте». 


Компания «СИБЭКО» проводит гидравлические испытания на плотность сетей по зоне ТЭЦ-5, диаметр теплотрасс в этом месте составляет 1 метр. 


«Фонтан локализовали в течение нескольких минут, сейчас ведутся работы по определению места дефекта», — пояснили в пресс-службе компании «СИБЭКО». 


НГС.НОВОСТИ разыскивают очевидцев случившегося. Если вы тоже видели этот фонтан, присылайте ваши фотографии и видео в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость».



Накануне фонтан воды возник прямо посреди проезжей части ул. Писарева в Центральном районе Новосибирска.

Мария Шевлягина
Скриншот и видео vk.com/incident_nsk

Прочтений: 3722
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено