Выжившего после падения с 8-го этажа мальчика выписали из больницы

Годовалый Георгий (на фото) провел в больнице больше месяца

Днем 23 мая врачи Детской клинической больницей скорой медицинской помощи выписали маленького мальчика, который месяц назад выпал из окна многоэтажного дома в Калининском районе Новосибирска.





Мальчик в возрасте 1 года 2 месяцев упал с 8-го этажа дома по ул. Курчатова днем 20 апреля — более месяца он провел в детской больнице скорой помощи на Красном проспекте, 3, в том числе неделю провел в реанимации. Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, повреждение органов грудной клетки и перелом бедра.



«Сегодня выписан домой — веселый, счастливый. Сейчас он в удовлетворительном состоянии, в неплохом психоэмоциональном состоянии. Ребенок с мамой, сейчас вот мы общались — улыбается, скорее собирается уже домой», — рассказал НГС.НОВОСТИ главный врач больницы Ростислав Заблоцкий.



Он подчеркнул, что впереди у Георгия непростая реабилитация, поскольку полученные травмы были очень серьезными. Тем не менее мальчик идет на поправку и после разрешения врачей сможет ходить — в больницу родители будут его приводить пока раз в неделю.



Ранее следователи СУ СКР по Новосибирской области рассказали, что в тот день родители мальчика открыли окно в квартире, пока делали уборку. Мальчик залез на подоконник и выпал из окна.