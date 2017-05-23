Новосибирец снял тревожный ролик про дом-призрак в Академгородке

Заброшенный дом на ул. Российской
Заброшенный дом на ул. Российской

Житель новосибирского Академгородка снял тревожное видео про 2-этажный заброшенный барак на ул. Российской. 


«Всегда такие места интересны, особенно, если это не где-то в глуши, а по сути дела Академгородок — центр науки, образования, культуры. И посередине Академгородка стоит вот такой вот дом. То есть это такой особый мир, — объяснил НГС.НОВОСТИ идею создания ролика его автор, житель Академгородка Максим Федин. — Дом стоит и стоит, рядом едут машины, его никто не замечает. То есть, по сути дела, это дом-призрак».


В 2-этажном бараке на ул. Российской, 37 никто не живет — дом давно расселили, но постройку не сносят, пояснил мужчина. По его словам, постройка ничем не огорожена, рядом нет никаких предупреждающих знаков о том, что его сносят, или табличек, что сносить будут. При этом возле полуразрушенного здания работает пивной магазин.


Автор видео объяснил, что идею снять ролик о заброшенном доме в Академгородке подсказал его сын. Кто автор звукового ряда за кадром, он не знает. «Искал в каталогах по запросу "музыка без авторских прав"», — уточнил корреспонденту через сообщение «ВКонтакте» Максим Федин. 


Это не единственное ветхое здание на ул. Российской. 2 года назад в одноэтажной постройке, которая стояла рядом с бараком на ул. Российской, 37, от снега рухнула крыша — спасатели вытащили из-под завалов двух человек. 

Фильм «Дом-призрак» про заброшенное здание в Академгородке


Анна Богданова
Скрин с видео Максима Федина
Видео — YouTube, канал Georusnov

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