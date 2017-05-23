Возмущенные плохой водой жители новостройки устроили пикет у Заксобрания

Жители новостройки у озера Каменка вышли на пикет, считая свой дом «сданной стройкой»

Утром 23 мая двое жителей микрорайона Олимпийской славы устроили 2 одиночных пикета у здания Заксобрания — они пожаловались на недоделки в сданном год назад доме, плохую воду и систематические отключения электричества.





Одиночные пикеты начались в 9.30 утра с разных сторон здания на ул. Кирова, 3. Как объяснил один из участников пикета, Иван Фролов, представляющий интересы собственников дома в микрорайоне Олимпийской славы, 1, место и время выбрано не случайно: в этот день в 10 утра состоялась очередная сессия депутатов Заксобрания НСО, и они хотели донести до них информацию о плохих условиях проживания в официально сданном доме.







«Если после этого посыла нас не услышат, мы будем организовывать огромные митинги. Потому что там второй дом, третий дом [строятся], там людей очень много. Пускай задумаются об этом», — подчеркнул Фролов.





Первый дом в микрорайоне Олимпийской славы сдали почти год назад. По словам Фролова, качество воды в доме не соответствует нормативному, что подтвердила экспертиза Роспотребнадзора, а в АО РЭС дом все еще считается строящимся. «РЭС не считает, что дом введен в эксплуатацию, поэтому они бесцеремонно систематически отключают электроэнергию. Один раз нас отключили полностью — люди сидели без тепла, без воды, без света», — рассказал он.







Участники пикета пожаловались на качество воды, энергоснабжения и недоделки в доме

Обращения жителей новостройки в прокуратуру и Госстройнадзор ничего не дали, рассказали пикетчики, и сейчас они собирают подписи, чтобы организовать ТСЖ (юридическое лицо) и обратиться в суд с иском к застройщику, компании «АРГО», учредителем которой является Олег Мирошников.







Генеральный директор ООО «АРГО» Олег Мирошников в разговоре с корреспондентом НГС опроверг заявления участников пикета. «По воде такого быть просто не может, — заверил он. — Качество воды на 100 % соответствует всем нормам, стандартам и требованиям. Энергоснабжение полностью обеспечивается от РЭС, все коммуникации построены. Единственное, тариф остался не утвержден, но это не может никак служить [причиной перебоев]. Если происходят после ураганов порывы, то это такая линия в Новосибирском районе, РЭС это всё устраняет достаточно быстро. А если есть в индивидуальном порядке какие-то замечания по квартирам, мы устраняем».





Новосибирцы периодически выходят на пикеты в попытках изменить ситуацию в той или иной сфере. Так, в начале мая участники пикета в Первомайском сквере обратили внимание на проблему с перебоями в поступлении лекарств, а в конце июня обманутые дольщики домов на ул. Тульской заявили о готовности устроить голодовку, если к их требованиям не прислушаются власти.