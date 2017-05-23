В Оби найдено тело пропавшего в феврале подростка

Тело подростка обнаружено в Оби неподалеку от острова Рыбачий
Тело подростка обнаружено в Оби неподалеку от острова Рыбачий

Под Новосибирском найдено тело пропавшего в начале февраля 15-летнего Дмитрия Гудовского.


Источник в правоохранительных органах подтвердил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что труп человека, похожего на Дмитрия, нашли в Оби возле острова Рыбачий.


«Труп позавчера нашли вечером, вчера родители опознание проводили», — добавил источник, отметив, что родители его опознали, но, чтобы сомнений не было, также назначили генетическую экспертизу.


Подросток ушел из дома в 4-м Инюшенском переулке около 20:00 6 февраля. В конце февраля следователи возбудили уголовное дело. Ранее мама подростка Наталья Гудовская рассказывала, что у Дмитрия с осени было упадническое настроение

Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой

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