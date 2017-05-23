В тихом центре откроется фитнес-центр с филиалом в Монако и дорогим абонементом

Бассейн в одном из фитнес-центров. Фото Бориса Барабанова (РИА Новости)
Бассейн в одном из фитнес-центров. Фото Бориса Барабанова (РИА Новости)

Новосибирский франчайзи сети фитнес-клубов World Class начал продажу абонементов, сам фитнес-центр планируют открыть осенью этого года. 


Как сообщили НГС.НОВОСТИ в офисе новосибирской компании Satico Group (местный франчайзи World Class), предварительные продажи годовых клубных карт начаты на прошлой неделе в ТЦ «Аура» и в универмаге LUKSE (также входит в Satico Group). Сейчас годовая клубная карта стоит 60 тыс. руб., но к моменту открытия клуба ее цена вырастет до 80 тыс. руб. 


Элитный жилой комплекса на Щетинкина, 19. Фото Стаса Соколова
Элитный жилой комплекса на Щетинкина, 19. Фото Стаса Соколова


Новосибирский World Class откроется в жилом комплексе Montblanc (ул. Щетинкина, 18), который возводит компания основного владельца Satico Group Тимура Саттарова. Общая площадь будущего клуба составит 3 тыс. кв. м, на которых помимо тренажерного зала и залов для занятий разными видами фитнеса разместится 2 бассейна (для взрослых длиной 25 м и для детей), хамам, солярий и финские сауны. Как обещают в Satico Group, SPA-центр при фитнес-клубе будет функционировать отдельно, т.е. посещать его можно будет и не имея клубной карты World Class.


World Class — старейшая российская сеть фитнес-центров (основана в 1990 году). Сейчас в сети работает 38 собственных и 41 франчайзинговый фитнес-центр, которые, помимо России, расположены в Казахстане, Киргизии и Монако. Сеть называет себя «лидером в сегментах люкс и премиум». В Новосибирске ближайшими ее конкурентами можно считать клубы сети Grand Arena и X-fit. 


Основной бизнес Satico Group до сих пор был связан с торговлей одеждой. В частности, она представляет в Новосибирске такие марки, как Ermenegildo Zegna, ESCADA и т.д. В 2015 году компания открыла в Новосибирске универмаг Lukse, который также специализируется на товарах класса премиум.


По данным Росстата, рынок фитнес-услуг и туризма в Новосибирской области прошлом году вырос на 11 %. 

Стас Соколов
Фото Бориса Барабанова (РИА Новости ) (1), автора (2)

Прочтений: 1310
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено