В тихом центре откроется фитнес-центр с филиалом в Монако и дорогим абонементом

Бассейн в одном из фитнес-центров. Фото Бориса Барабанова (РИА Новости)

Новосибирский франчайзи сети фитнес-клубов World Class начал продажу абонементов, сам фитнес-центр планируют открыть осенью этого года.







Как сообщили НГС.НОВОСТИ в офисе новосибирской компании Satico Group (местный франчайзи World Class), предварительные продажи годовых клубных карт начаты на прошлой неделе в ТЦ «Аура» и в универмаге LUKSE (также входит в Satico Group). Сейчас годовая клубная карта стоит 60 тыс. руб., но к моменту открытия клуба ее цена вырастет до 80 тыс. руб.





Элитный жилой комплекса на Щетинкина, 19. Фото Стаса Соколова





Новосибирский World Class откроется в жилом комплексе Montblanc (ул. Щетинкина, 18), который возводит компания основного владельца Satico Group Тимура Саттарова. Общая площадь будущего клуба составит 3 тыс. кв. м, на которых помимо тренажерного зала и залов для занятий разными видами фитнеса разместится 2 бассейна (для взрослых длиной 25 м и для детей), хамам, солярий и финские сауны. Как обещают в Satico Group, SPA-центр при фитнес-клубе будет функционировать отдельно, т.е. посещать его можно будет и не имея клубной карты World Class.







World Class — старейшая российская сеть фитнес-центров (основана в 1990 году). Сейчас в сети работает 38 собственных и 41 франчайзинговый фитнес-центр, которые, помимо России, расположены в Казахстане, Киргизии и Монако. Сеть называет себя «лидером в сегментах люкс и премиум». В Новосибирске ближайшими ее конкурентами можно считать клубы сети Grand Arena и X-fit.





Основной бизнес Satico Group до сих пор был связан с торговлей одеждой. В частности, она представляет в Новосибирске такие марки, как Ermenegildo Zegna, ESCADA и т.д. В 2015 году компания открыла в Новосибирске универмаг Lukse, который также специализируется на товарах класса премиум.







По данным Росстата, рынок фитнес-услуг и туризма в Новосибирской области прошлом году вырос на 11 %.

