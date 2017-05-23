В Бугринской роще за день появилась свалка строительного мусора

Свалка в Бугринской роще
Свалка в Бугринской роще

В Кировском районе Новосибирска за один день появилась свалка строительного мусора.


Ее заметил читатель НГС.НОВОСТИ Антон Романов примерно в 200 метрах от лыжной базы НГТУ.


«Произошло это днем 22 мая, так как вечером 21.05.2017 этой свалки еще не было. Бегаю там каждый день, поэтому уверен. 


Несколько машин мусора вывалили прямо на лыжную трассу, где зимой нарезается лыжня под классический ход. Следы автомобиля, который накатал дорогу к свалке, ведут в частный сектор, который расположен рядом с рощей. И это при том, что в апреле все дорожки и трассы вычистили от мусора. К сожалению, на руках этот объем не вынести», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ Антон.


Следы от колес автомобиля
Следы от колес автомобиля


В разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Антон добавил, что самой машины он не видел во время пробежки, которая длилась полтора часа.


«Обидно, что на лыжную трассу это все свалили. Раньше такое происходило в другом конце рощи. Сотрудники лыжных баз периодически убирают все со студентами», — отметил Антон, добавив, что сегодня обратится в администрацию района.


В отделе благоустройства администрации Кировского района уже получили информацию о свалке и сообщили НГС.НОВОСТИ, что начали заниматься этой проблемой.


Место свалки отмечено галочкой в синем круге
Место свалки отмечено галочкой в синем круге


В январе Кировский район уже страдал от свалки со строительным мусором — тогда она появилась на берегу Оби недалеко от ЖК «Белые росы».

Елена Громкова
Фото и скриншот приложения 2ГИС предоставлены Антоном Романовым

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