Новосибирск утонул в цветущих яблонях

В Новосибирске массово зацвели яблони и черемуха — на неделю раньше срока, рассказала НГС.НОВОСТИ младший научный сотрудник лаборатории дендрологии Ботанического сада СО РАН Анастасия Беланова.







Фото Александра Ощепкова



«Яблони начинают цвести в самом конце мая или начале июня, цветение продолжается около 10 дней. В городе можно увидеть несколько видов цветов — у каких-то деревьев они имеют белые лепестки, но бывают розовые и даже пурпурные — такие встречаются у яблони Сиверса», — отметила эксперт.





Фото Густаво Зырянова





Фото Густаво Зырянова





Примечательно, что на распускание цветов сильно влияют погодные условия — так, в Ботаническом саду цветы открываются на 2–3 дня позже, чем в городе, это связано с тем, что в Академгородке температура воздуха традиционно меньше городской на пару градусов.







Фото Александра Ощепкова



Чудесный аромат, испускаемый цветками, нужен для привлечения насекомых и опыления.







Фото Стаса Соколова



Традиционно одними из первых в Новосибирске распускаются цветы черёмухи. Примета, что после начала цветения этого растения ожидается понижение температуры, не влияет на цветение: «Черёмуха с яблоней могут зацвести и в прохладный день, но с условием, что до этого стояло тепло и растение успело подготовиться», — отметила Анастасия Беланова.







Фото Александра Ощепкова



Однако на длительность цветения погода всё-таки может повлиять — если будут идти продолжительные ливни, яблони могут скинуть цветы раньше срока.







Фото Елены Гурьяновой



Сейчас помимо яблони в Новосибирске можно заметить цветение миндаля — этот кустарник растет в парках, на набережной возле Речного вокзала. У миндаля распускаются маленькие розовые цветы со сладким запахом.







Фото Александра Ощепкова





Через неделю в городе начнут распускаться первые цветы сирени — если неделя будет теплой. Синоптики пообещали, в начале недели будет стоять жара — во вторник ожидается потепление до +32 градусов днем, в среду днем будет +20...+25 градусов. В четверг, 25 мая, температурный фон понизится — ночью будет не больше +8 градусов, днем — около +12...+17 градусов.





Всего в России более 10 видов яблонь — в Сибири распространены яблони сибирская и ягодная. Благоприятная температура для цветения яблонь +15…+22 градусов. Фото Александра Ощепкова



