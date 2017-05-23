Новосибирск утонул в цветущих яблонях

В Новосибирске массово зацвели яблони и черемуха — на неделю раньше срока, рассказала НГС.НОВОСТИ младший научный сотрудник лаборатории дендрологии Ботанического сада СО РАН Анастасия Беланова.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


«Яблони начинают цвести в самом конце мая или начале июня, цветение продолжается около 10 дней. В городе можно увидеть несколько видов цветов — у каких-то деревьев они имеют белые лепестки, но бывают розовые и даже пурпурные — такие встречаются у яблони Сиверса», —  отметила эксперт.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Примечательно, что на распускание цветов сильно влияют погодные условия —  так, в Ботаническом саду цветы открываются на 2–3 дня позже, чем в городе, это связано с тем, что в Академгородке температура воздуха традиционно меньше городской на пару градусов. 


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Чудесный аромат, испускаемый цветками, нужен для привлечения насекомых и опыления. 


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Традиционно одними из первых в Новосибирске распускаются цветы черёмухи. Примета, что после начала цветения этого растения ожидается понижение температуры, не влияет на цветение: «Черёмуха с яблоней могут зацвести и в прохладный день, но с условием, что до этого стояло тепло и растение успело подготовиться», —  отметила Анастасия Беланова.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Однако на длительность цветения погода всё-таки может повлиять — если будут идти продолжительные ливни, яблони могут скинуть цветы раньше срока. 


Фото Елены Гурьяновой
Фото Елены Гурьяновой


Сейчас помимо яблони в Новосибирске можно заметить цветение миндаля — этот кустарник растет в парках, на набережной возле Речного вокзала. У миндаля распускаются маленькие розовые цветы со сладким запахом.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Через неделю в городе начнут распускаться первые цветы сирени — если неделя будет теплой. Синоптики пообещали, в начале недели будет стоять жара — во вторник ожидается потепление до +32 градусов днем, в среду днем будет +20...+25 градусов. В четверг, 25 мая, температурный фон понизится — ночью будет не больше +8 градусов, днем — около +12...+17 градусов.


Всего в России более 10 видов яблонь — в Сибири распространены яблони сибирская и ягодная. Благоприятная температура для цветения яблонь +15…+22 градусов. Фото Александра Ощепкова
Всего в России более 10 видов яблонь — в Сибири распространены яблони сибирская и ягодная. Благоприятная температура для цветения яблонь +15…+22 градусов. Фото Александра Ощепкова


Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова, Густаво Зырянова, Стаса Соколова и Елены Гурьяновой

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