В магазине одежды начали давать скидки за отказ от пакетов

На такие сумки в магазине предлагают поменять пластиковые пакеты

Магазин одежды GUSTO! в ближайший месяц собирается делать скидки покупателям от 5 до 15 % за отказ на кассе от пластикового пакета.







Об этом магазин сообщил в своем официальном сообществе «ВКонтакте». Акция #ПакетНеНужен идет с 20 мая по 20 июня.





Согласно условиям, 5%-ную скидку получают те покупатели, которые скажут: «Нет, спасибо» на предложение кассира взять пластиковый пакет. 10 % скинут тому, кто придет в магазин со своей тряпичной сумкой (в магазине ее называют экосумкой), а 15 % — тем, кто купит экосумку прямо в магазине за 300–400 руб. Авторы объявления призывают участвовать в акции тех, «кого пластиковые пакеты бесят так же как и нас».





Представитель магазина Анастасия Кравченко рассказала НГС.НОВОСТИ, что покупатели в магазине используют примерно 10 пакетов в день — т.е. 300 пакетов в месяц и 3600 пакетов в год. «Большая часть пакетов, которые мы получаем в магазинах, очень скоро оказываются на свалке. А в окружающей среде ПЭ-пакеты (полиэтиленовые. — Н.Г.) не разлагаются более 100 лет. Даже биоразлагающиеся пакеты на самом деле не разлагаются полностью — они превращаются в мелкую пластиковую пыль», — говорит Кравченко. По ее словам, такая упаковка «идет вразрез с мыслями и идеями» магазина о повсеместной экологичности.





Тем не менее совсем отказаться от пластика магазин не может, признается она, — бумажные пакеты стоят дорого, поэтому магазин решил призвать покупателей пользоваться сумками из синтетики или натуральных материалов. «У нас у всех общая проблема — знаменитый пакет с пакетами, который со временем занимает всё больше и больше места в кухонных и коридорных шкафчиках. Мы находили в интернете мастер-классы и советы как красиво и удобно хранить пакеты, но разве не проще сократить их использование с помощью многоразовой сумки? Тогда и отпадет необходимость в хитрых способах их хранения», — говорит Кравченко.



Магазин GUSTO! называет себя благотворительным магазином, сюда можно принести свои вещи или купить чьи-то по низким ценам, как говорят на странице проекта. Также магазин передает одежду нуждающимся и участвует в экологических акциях.





В последнее время новосибирцы стали уделять вопросам экологии больше внимания. Сейчас в регионе обсуждается строительство мусорного полигона — зимой горожане выступали с митингами против засорения территории у реки Издревая.