11-летний мальчик на велосипеде попал под машину на Кропоткина

ДТП случилось на ул. Кропоткина

Вечером 22 мая в Новосибирске маленький велосипедист ехал по дороге и попал под машину Mitsubishi Airtrek.







«Водитель-женщина 1972 года рождения двигалась по ул. Кропоткина со стороны ул. Галущака в сторону Красного проспекта. В пути следования напротив дома 87/2 по Красному проспекту совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД.







По предварительной информации, мальчик на велосипеде ехал по проезжей части перед аварией. «Согласно правилам дорожного движения передвигаться по проезжей части на велосипеде можно только с 14 лет. Предварительно будет усматриваться его вина», — отметили в автоинспекции.







Мальчик с ссадинами и ушибами попал в больницу.







«Это уже второй велосипедист за вторую неделю, на прошлой неделе тоже было ДТП с ребенком, и это тоже был велосипедист. Погода позволяет — дети начали двигаться по проезжей части на двухколесных транспортных средствах», — отметили в автоинспекции, чтобы обратить внимание водителей на происходящее.







В этом году были и более ранние случаи ДТП с маленькими велосипедистами — например, вечером 26 апреля в Ленинском районе автомобиль «КИА Спортейдж» сбил 11-летнюю велосипедистку.