НГУ занял лидирующие места в рейтинге факультетов среди вузов

НГУ

Новосибирский государственный университет вошел в шестерку вузов России, которые попали во все предметные области рейтинга факультетов.







Рейтинг факультетов, или предметный рейтинг научной продуктивности университетов России опубликовал аналитический центр «Эксперт», сообщает пресс-служба НГУ.





«Рейтинг "Эксперта" выбрал лидеров исследовательской работы среди 88 российских университетов по итогам 2016 года. Составители рейтинга в этом году расширили число предметных областей с 10 до 13. Новосибирский государственный университет стал одним из шести вузов России, которые попали во все предметные области, причем по всем направлениям, кроме экономики, НГУ вошел в топ-10», — сообщили в НГУ.







Вузы оценивались по трем показателям: качеству роста университета, востребованности научной деятельности, масштабу и устойчивости научной деятельности.







«НГУ второй год подряд показывает высокие результаты по всем направлениям, а в естественно-научных областях входит в тройку-пятерку лучших: по физике и астрономии Новосибирский госуниверситет ― на втором месте, по химии ― на третьем. В области энергетики Новосибирский государственный университет разделил первое-второе места с МГУ. Вторая позиция после МГУ у Новосибирска и по направлению "химические технологии"», — приводит пресс-служба данные рейтинга.







По материаловедению НГУ занял третье-пятое места наравне с СПбГУ и МФТИ. Также в пятерке лидеров Новосибирский госуниверситет по математике и наукам о Земле.







По сравнению с прошлым годом НГУ показал рост в предметных областях «науки о жизни» ― с шестой строчки переместился на четвертую и в «социальных науках» поднялся с восьмой на шестую.





Расположение НГУ в рейтинге факультетов вузов





НГУ часто попадает в различные всероссийские и международные рейтинги вузов — например ,в марте НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что репутация выпускников НГУ подобралась к уровню Оксфорда и Стэнфорда.

