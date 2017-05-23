НГУ занял лидирующие места в рейтинге факультетов среди вузов

НГУ
НГУ

Новосибирский государственный университет вошел в шестерку вузов России, которые попали во все предметные области рейтинга факультетов. 


Рейтинг факультетов, или предметный рейтинг научной продуктивности университетов России опубликовал аналитический центр «Эксперт», сообщает пресс-служба НГУ.


«Рейтинг "Эксперта" выбрал лидеров исследовательской работы среди 88 российских университетов по итогам 2016 года. Составители рейтинга в этом году расширили число предметных областей с 10 до 13. Новосибирский государственный университет стал одним из шести вузов России, которые попали во все предметные области, причем по всем направлениям, кроме экономики, НГУ вошел в топ-10», — сообщили в НГУ.


Вузы оценивались по трем показателям: качеству роста университета, востребованности научной деятельности, масштабу и устойчивости научной деятельности.


«НГУ второй год подряд показывает высокие результаты по всем направлениям, а в естественно-научных областях входит в тройку-пятерку лучших: по физике и астрономии Новосибирский госуниверситет ― на втором месте, по химии ― на третьем. В области энергетики Новосибирский государственный университет разделил первое-второе места с МГУ. Вторая позиция после МГУ у Новосибирска и по направлению "химические технологии"», — приводит пресс-служба данные рейтинга.


По материаловедению НГУ занял третье-пятое места наравне с СПбГУ и МФТИ. Также в пятерке лидеров Новосибирский госуниверситет по математике и наукам о Земле.


По сравнению с прошлым годом НГУ показал рост в предметных областях «науки о жизни» ― с шестой строчки переместился на четвертую и в «социальных науках» поднялся с восьмой на шестую.


Расположение НГУ  в рейтинге факультетов вузов
Расположение НГУ  в рейтинге факультетов вузов


НГУ часто попадает в различные всероссийские и международные рейтинги вузов — например ,в марте НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что репутация выпускников НГУ подобралась к уровню Оксфорда и Стэнфорда.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Скрин nsu.ru

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