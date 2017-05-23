К Новосибирской области подступила массовая опасность природных пожаров

В регионе зафиксирован высокий класс пожарной опасности
В регионе зафиксирован высокий класс пожарной опасности

МЧС выпустило предупреждение о риске пожаров, которые ожидают всю Новосибирскую область.


«По данным Гидрометцентра, 4-й класс пожарной опасности в ближайшие сутки ожидается в 22 районах Новосибирской области, в остальных прогнозируется 3-й класс горимости. В Карасукском, Баганском, Купинском и Чистоозерном районах возможен риск перехода трансграничных пожаров с территории Павлодарской области Республики Казахстан», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.


Риски связаны с тем, что синоптики прогнозируют жаркую и ветреную погоду, на сегодня по региону будет до +32 градусов.


«МЧС России призывает жителей быть предельно осторожными с огнём, соблюдать требования пожарной безопасности, как в быту, так и в природной среде. 


Природные пожары возникают либо из-за неосторожного обращения людей с огнем, либо в результате умышленного выжигания травы, либо во время разведения костров в природной среде», — обращаются представители ведомства.


Спасатели уже отправили в рейды патрульные и маневренные группы, чтобы тушить пожары и привлекать к ответственности людей, устроивших пал травы.

Елена Громкова
Фото pixabay.com

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