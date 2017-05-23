Московский режиссер снимет в Новосибирске смесь «Фарго» и «Жмурок»

Марк Рассказов на встрече с руководителем департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анной Терешковой

Московский продюсер и режиссер Марк Рассказов решил снять в Новосибирске криминальный полнометражный фильм и телесериал с черным юмором.







«Это фильм для кинопроката, возможно, который будет для телевизионной версии — мини-сериала. Съемки планируются в феврале-марте следующего года. Это такая криминальная трагикомедия, криминальная сказка, которая происходит в Новосибирске. Где-то немножко в направлении сериала "Фарго" в смеси со "Жмурками" Алексея Балабанова. Такая сильная драматическая история героя, который спасает девочку от рук бандитов», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Марк Рассказов, побывавший в Новосибирске на днях.







Снимать в Сибири Рассказов решил, поскольку сам раньше жил в Новосибирске и в городе у него остались знакомые — это может помочь съемкам. По словам режиссера, он уже провел встречи с представителями местной власти — мэрии и областного правительства, которые пообещали содействие в разрешении административных вопросов.







Встречу с Марком Рассказовым НГС.НОВОСТИ подтвердила глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова. «Он специально приезжал в Новосибирск на встречу с нами. Мы пообещали содействовать административным ресурсом: например, в больнице съемки провести или в каких-то еще учреждениях, куда так просто не зайти. Договорились, когда он приедет в июне, будем более скрупулезно все обсуждать», — пояснила Анна.







Бывший новосибирец Марк Рассказов планирует начать киносъемки в феврале-марте 2018 года





Из российских актеров в фильме снимутся Роман Мадянов («Золотой орел» за лучшую мужскую роль — мэра-коррупционера в фильме «Левиафан» другого режиссера из Новосибирска Андрея Звягинцева) и Екатерина Кабак (около 30 ролей в фильмах и сериалах, включая «Крышу мира», «Универ», «Солдаты» и др.). Имя актера на главную роль пока не раскрывается — с ним еще идут переговоры. В фильме будут сниматься и другие «медийные» лица. Остальных актеров наберут из новосибирских театров.







Как заметил сам Марк Рассказов, фактически фильм станет его первой крупной работой. Ранее он выступал продюсером или режиссером игровых короткометражек. Утвержденный бюджет фильма вместе со всеми маркетинговыми расходами — 130 млн руб. Рабочее название готовящегося проекта — «Здесь так не принято».





Между тем в Новосибирске кино последнее время снимают довольно активно. Кинорежиссер Филипп Димитриев снял в этом году 2 короткометражки — мистическую историю и школьный детектив. Также Дмитриев снял и полнометражный игровой фильм «Новый год не наступит никогда», который будет полностью готов этим летом.