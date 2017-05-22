Пассажир «Тойоты» напал на сотрудника ГИБДД во время разбора аварии

Фото с места ДТП

Пассажир «Тойоты» напал на сотрудников ГИБДД, которые приехали на место аварии в Октябрьский район Новосибирска.





Столкновение произошло около 19:30. «Toyota Sprinter и Chevrolet Niva двигались по Волочаевской в сторону Татьяны Снежиной. "Шевроле" остановилась в районе перехода около остановки "Сквер" для пропуска пешехода, а "Тойота" ее догнала», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





На место аварии одновременно с аварийным комиссаром, работающим с «Автоспасом», приехали сотрудники ГИБДД. Аварийному комиссару показалось, что и женщина-водитель, и пассажир машины пьяны.







Сотрудники полиции скрутили пассажира





«После прибытия экипажа женщина начала выяснять отношения с сотрудниками, мужчина пытался ее успокоить, но в итоге сотрудники решили заковать ее в наручники. Далее один из сотрудников дорожной полиции ведет дебоширку в патрульную машину, а мужчина, пытаясь защитить женщину, нападает на сотрудника и бьет его по лицу», — описали ситуацию в «Автоспасе».







По их данным, в это время к месту происшествия приехал экипаж вневедомственной охраны. Правоохранители скрутили мужчину и надели на него наручники.







В пресс-службе полиции корреспонденту НГС.НОВОСТИ сказали, что информация о таком происшествии не поступала.







Нетрезвые новосибирцы часто нападают на сотрудников правоохранительных органов: недавно прокуратура передала в суд дело посетителя сауны, который угрожал бойцам Росгвардии ножом и гранатой.

