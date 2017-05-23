В Новосибирске опять откроется магазин известной итальянской марки одежды

В управляющей компании ТРЦ «Галерея Новосибирск» утверждают, что это будет единственный магазин марки в городе. Фото Стаса Соколова





В течение недели в ТРЦ «Галерея Новосибирск» откроется магазин марки Motivi.





Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в компании «ТПС Недвижимость», управляющей торговым центром.







Как уточнили в «ТПС Недвижимость», магазин открывает российский офис этой марки без участия местного франчайзи. В Новосибирске это будет единственный магазин марки. Ранее Motivi уже работала в Новосибирске, но потом все ее торговые точки были закрыты.







Motivi — молодежный бренд итальянской компании Miroglio Group, которая существует с 1947 года. В России Motivi появилась в начале 2000-х годов, в свое время лицом марки в России были певицы Глюкоза и Виктория Дайнеко. Сейчас у этой марки есть магазины в 25 российских городах, включая Томск и Красноярск.







Если для Motivi магазин в «Галерее» будет возвращением на новосибирский рынок, то другая известная марка, Н&M, планирует дальнейшее расширение присутствия на рынке — летом должен открыться ее второй магазин в городе, который разместится в ТРЦ «Аура».

