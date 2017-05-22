Геофизик из СО РАН отправился в колонию из-за присвоенных миллионов

Александр Еманов положил похищенные деньги на свои счета, а потом купил на них квартиру

Советский районный суд Новосибирска приговорил 63-летнего директора Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН Александра Еманова к 5 годам в колонии.





19 мая суд признал Александра Еманова виновным в присвоении и отмывании денег (ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и приговорил к 5 годам заключения в колонии общего режима. Кроме того, по гражданскому иску Федерального агентства научных организаций России с Еманова взыскали 27,5 млн руб., сообщает пресс-служба Советского районного суда. Приговор в законную силу не вступил.







«Следствием и судом установлено, что в 2011–2013 годах возглавляемый Емановым филиал Геофизической службы СО РАН по заключенному с ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья" государственному контракту выполнял сейсмические исследования на территории Республики Саха (Якутия)», — сообщили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.







При этом ряд работ филиал Геофизической службы СО РАН по договору субподряда поручил выполнить ООО «Геотех». Еманов договорился с 56-летним директором ООО «Геотех», что предприятию перечислят 8 млн руб. за те работы, которые уже выполнил филиал Геофизической службы СО РАН. Сумму перечислили на счета «Геотеха» в 2012 году, после чего директор компании перевел их на счета фирм-однодневок, а после — обналичил.







«По аналогичной преступной схеме Еманов и директор ООО "Геотех" в 2013 году совершили хищение 19 млн 450 тыс. руб., предоставленных филиалу Геофизической службы СО РАН для выполнения сейсмических исследований на территории Магаданской области. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению», — рассказали следователи.







Кроме того, Еманова признали виновным в легализации похищенных денег: он положил деньги на свои счета в банках, смешал с «легально полученным доходом» и купил квартиру. Во время следствия на квартиру, дом, земельный участок и доли в четырех других объектах недвижимости, а также на 3 машины Еманова наложили арест.





Александра Еманова посадили под домашний арест летом 2015 года, тогда ФСБ заподозрила его в растрате.