Новосибирские министры отчитались о миллионных доходах и машинах

Правительство НСО обнародовало данные о доходах и имуществе 23 высокопоставленных чиновников, включая губернатора
Правительство НСО обнародовало данные о доходах и имуществе 23 высокопоставленных чиновников, включая губернатора

Члены правительства Новосибирской области раскрыли свои доходы за прошлый год — больше всего заработок приумножил руководитель департамента информатизации Анатолий Дюбанов.


Сведения о доходах членов правительства опубликовали сегодня, 22 мая, на официальном сайте правительства региона.


Напомним, губернатор Владимир Городецкий также отчитался о доходах — за 2016 год он заработал 4,8 млн руб., увеличив таким образом свой доход более чем на 100 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом. Начальник департамента информационной политики НСО Сергей Нешумов уже дал объяснение такой динамике — губернатор получил проценты по банковским вкладам.


Первый замгубернатора НСО Юрий Петухов задекларировал доход в размере 3,35 млн руб. — по сравнению с прошлым годом он снизился больше чем на 2 млн руб. В собственности у Юрия Петухова числится квартира площадью 55 кв. м и земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м.


Первый вице-премьер областного правительства Владимир Знатков указал в декларации доход в размере 2 млн 991 тыс. руб. В прошлом году сумма была чуть больше — 3,1 млн руб. Владимиру Знаткову принадлежит только автомобиль Land Rover Range Rover. В пользовании у него квартира в 92,5 кв. м и гараж. 


Замгубернатора Юрий Прощалыкин за прошлый год заработал 3,1 млн руб. — на 1,3 миллиона меньше, чем в 2015-м. Замгубернатора Юрий Сёмка практически сохранил свой уровень заработка — он внес в декларацию доход в размере 2 млн 802 тыс. руб. В 2015 году сумма у Сёмки была немногим больше — 2 млн 859 тыс. руб.


Увеличить доход удалось нескольким министрам. У министра экономического развития Ольги Молчановой заработок увеличился на 15 % — до 3 млн 486 тыс. руб. Министру финансов Виталию Голубенко удалось заработать на 100 тыс. руб. больше. Он задекларировал 3 млн 119 тыс. руб. Также у Голубенко появился легковой автомобиль Ford Kuga. Вместе с супругой он владеет квартирой площадью 60,7 кв. м.


У министра юстиции Натальи Омелёхиной заработок немного снизился и составил 3 млн 313 тыс. руб., у министра строительства Сергея Боярского он также стал чуть меньше — 2,6 млн вместо 2,7 млн в 2015 году. Министр здравоохранения Олег Иванинский увеличил доход с 2,4 млн до 3,2 млн руб.


Министр сельского хозяйства Василий Пронькин внес в декларацию сумму в 2,6 млн руб. (в прошлом году он задекдарировал 4 млн 453 тыс. руб.). У Пронькина появилась квартира площадью 85 кв. м. Вместе с супругой он владеет также земельным участком и жилым домом. У него в собственности внедорожник Toyota RAV4, УАЗ 3962 и моторная лодка «Казанка 3-м».


Руководитель департамента информатизации Анатолий Дюбанов заработал 12,07 млн руб., увеличив доходы в 4,5 раза. В 2015 году он задекларировал 2,7 млн руб. Из собственности Дюбанова пропала квартира площадью около 100 кв. м, зато появился земельный участок площадью 342 кв. м.


Министр соцразвития Сергей Пыхтин задекларировал в 2 раза меньше, чем в 2015 году — 1,6 млн руб. У него в собственности около 325 га земли, два жилых дома, квартира площадью чуть больше 100 «квадратов» и три склада. Еще один участок на 251 га находится в пользовании. Также у Пыхтина имеется 3 трактора и 2 автомобиля.


Вдвое больше по сравнению с 2015 годом — до 4 млн руб. — увеличил доход министр культуры Игорь Решетников. У министра труда, занятости и трудовых ресурсов НСО Игоря Шмидта заработок стал на 400 тыс. меньше — он внес в декларацию 4,5 млн руб.


Руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов задекларировал 2,3 млн руб. — его доходы снизились почти втрое. В 2015 году он отчитывался о заработке в 6,7 млн руб.


Министр региональной политики Игорь Яковлев внес в декларацию доход в 2,2 млн руб. У него в собственности квартира в 350 кв. м и автомобиль Skoda Octavia.


Данные о доходах министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Анатолия Костылевского на сайте областного правительства не опубликованы — он занял должность только в начале апреля 2017 года.


Также сегодня опубликовали сведения о доходах и имуществе депутатов Совета депутатов Новосибирска.

Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой

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