По Новосибирской области в поиске темных улиц проехал «светомобиль»

22 мая в Новосибирске остановился автомобиль первого всероссийского светотехнического автопробега, стартовавшего 15 мая в Хабаровске.


Светомобиль вечером 22 мая остановился возле мэрии
Светомобиль вечером 22 мая остановился возле мэрии


Как объяснил координатор светопробега в Новосибирске Андрей Тарасенко, задачей акции является сбор информации о темных участках дорог, на которых необходимо установить освещение.


Четверо членов экипажа светомобиля — из Казани, автомобиль — из Владивостока, а старт светопробегу дали в Хабаровске
Четверо членов экипажа светомобиля — из Казани, автомобиль — из Владивостока, а старт светопробегу дали в Хабаровске


Экипаж светопробега из Казани, там же находится конечная точка маршрута. «Мы достаточно долго готовились: из Казани прилетели в Москву за оборудованием, из Москвы — в Хабаровск, от Хабаровска уехали во Владивосток, купили там машину, приехали обратно в Хабаровск, — рассказал главный пилот проекта Георгий Уразаев. — 4 мая мы из Казани отправились, 15 мая выехали из Хабаровска».


Главный пилот светопробега Георгий Уразаев
Главный пилот светопробега Георгий Уразаев


Всего экипаж светомобиля должен проехать более 20 тыс. км через 280 населенных пунктов за 6 недель, Новосибирск стал одним из 36 городов, где автомобиль остановился на ночь, — утром он отправится в Омск. 


«Не все так печально, везде есть темные места, но могло быть и хуже. Мы живем в той стороне России, нам казалось, что за Уралом все ужасно», — улыбается Георгий Уразаев. Координатор светопробега Сергей Кощеев тут же добавляет: «Но почти везде дороги темные, в населенных пунктах слабый, опасный свет». 


Прожектор в центре аналогичен четырем светильникам, освещающим статую Родины-матери в Волгограде
Прожектор в центре аналогичен четырем светильникам, освещающим статую Родины-матери в Волгограде


По впечатлениям экипажа светомобиля, самый темный город пока — Иркутск, самый освещенный — Красноярск, однако ни один город России сегодня не соответствует нормативам.


Подобным прожектором, уверяет Сергей Кощеев, можно целиком осветить фасад 9-этажного дома
Подобным прожектором, уверяет Сергей Кощеев, можно целиком осветить фасад 9-этажного дома


В каждом из городов экипаж собирает информацию о неосвещенных дорогах, но задачи выискивать какие-то места у светомобиля нет, поясняет Кощеев, — заявки горожане могут оставлять на сайте акции и через соцсети.


«Мы собираем заявки, программа-максимум — 30 тыс. заявок собрать со всей страны, — объясняет он. — Они группируются по регионам, и когда делается проект переосвещения, а они делаются во всех регионах, главная задача — учесть мнение местных жителей. Один из городов переосветили, а светильники поставили не там, где надо было, люди стали жаловаться. После этого возникла мысль проехать — иначе не донесешь информацию».


По словам экипажа светомобиля, самым темным городом пока был Иркутск, а самым освещенным — Красноярск
По словам экипажа светомобиля, самым темным городом пока был Иркутск, а самым освещенным — Красноярск


Светопробег должен завершиться к 20 июня, после чего всю собранную информацию передадут организатору — компании LEDEL, производящей светодиодные светильники. Предполагается, что на основе собранных данных будут затем заключаться энергосервисные контракты, в рамках которых происходит переоснащение световым оборудованием.


Светомобиль остановился в Новосибирске на ночь, а затем отправится в Омск
Светомобиль остановился в Новосибирске на ночь, а затем отправится в Омск


По словам Сергея Кощеева, переосвещение городов будет проходить в рамках государственно-частного партнерства. Инвестору, заменяющему городское освещение на светодиодное, государство обязуется в течение 5 лет платить по старым тарифам. «За 3 года светодиодные светильники окупаются, 2 года инвестор еще зарабатывает. В итоге местные жители получают современное освещение, инвестор зарабатывает, компания-производитель зарабатывает», — объясняет он. По данным на 24 апреля, до старта светопробега, Новосибирск пока не входит в «рабочий» список городов, где будет реализовываться подобная программа.


Новосибирск нередко оказывается остановкой в длительных автопробегах, причем не только российских, но и международных: на прошлой неделе в городе побывал микроавтобус Volkswagen Bully участников автопробега Малайзия – Германия.

Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой

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