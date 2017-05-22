По Новосибирской области в поиске темных улиц проехал «светомобиль»
22 мая в Новосибирске остановился автомобиль первого всероссийского светотехнического автопробега, стартовавшего 15 мая в Хабаровске.
Как объяснил координатор светопробега в Новосибирске Андрей Тарасенко, задачей акции является сбор информации о темных участках дорог, на которых необходимо установить освещение.
Экипаж светопробега из Казани, там же находится конечная точка маршрута. «Мы достаточно долго готовились: из Казани прилетели в Москву за оборудованием, из Москвы — в Хабаровск, от Хабаровска уехали во Владивосток, купили там машину, приехали обратно в Хабаровск, — рассказал главный пилот проекта Георгий Уразаев. — 4 мая мы из Казани отправились, 15 мая выехали из Хабаровска».
Всего экипаж светомобиля должен проехать более 20 тыс. км через 280 населенных пунктов за 6 недель, Новосибирск стал одним из 36 городов, где автомобиль остановился на ночь, — утром он отправится в Омск.
«Не все так печально, везде есть темные места, но могло быть и хуже. Мы живем в той стороне России, нам казалось, что за Уралом все ужасно», — улыбается Георгий Уразаев. Координатор светопробега Сергей Кощеев тут же добавляет: «Но почти везде дороги темные, в населенных пунктах слабый, опасный свет».
По впечатлениям экипажа светомобиля, самый темный город пока — Иркутск, самый освещенный — Красноярск, однако ни один город России сегодня не соответствует нормативам.
В каждом из городов экипаж собирает информацию о неосвещенных дорогах, но задачи выискивать какие-то места у светомобиля нет, поясняет Кощеев, — заявки горожане могут оставлять на сайте акции и через соцсети.
«Мы собираем заявки, программа-максимум — 30 тыс. заявок собрать со всей страны, — объясняет он. — Они группируются по регионам, и когда делается проект переосвещения, а они делаются во всех регионах, главная задача — учесть мнение местных жителей. Один из городов переосветили, а светильники поставили не там, где надо было, люди стали жаловаться. После этого возникла мысль проехать — иначе не донесешь информацию».
Светопробег должен завершиться к 20 июня, после чего всю собранную информацию передадут организатору — компании LEDEL, производящей светодиодные светильники. Предполагается, что на основе собранных данных будут затем заключаться энергосервисные контракты, в рамках которых происходит переоснащение световым оборудованием.
По словам Сергея Кощеева, переосвещение городов будет проходить в рамках государственно-частного партнерства. Инвестору, заменяющему городское освещение на светодиодное, государство обязуется в течение 5 лет платить по старым тарифам. «За 3 года светодиодные светильники окупаются, 2 года инвестор еще зарабатывает. В итоге местные жители получают современное освещение, инвестор зарабатывает, компания-производитель зарабатывает», — объясняет он. По данным на 24 апреля, до старта светопробега, Новосибирск пока не входит в «рабочий» список городов, где будет реализовываться подобная программа.
Новосибирск нередко оказывается остановкой в длительных автопробегах, причем не только российских, но и международных: на прошлой неделе в городе побывал микроавтобус Volkswagen Bully участников автопробега Малайзия – Германия.
Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой