Новосибирцам предложили заплатить по 1,5 тысячи за именные деревья в центре города

Новосибирцы сами хотят ухаживать за посаженными деревьями

В Новосибирске начал работать некоммерческий фонд «Зеленые решения». Горожанам предлагают посадить дерево на Красном проспекте и других улицах, за это придется заплатить около 1500 руб., но у дерева поставят табличку с именем того, кто его высадил.





Учредили фонд две жительницы Новосибирска: Анна Кузнецова и Варвара Мирошниченко. «Растения берутся в питомнике, оплачивается стоимость самого саженца и доставка, а также услуги агронома. А фонд с помощью агронома находит места, где должна быть растительность, делает план посадок и согласовывает с главным управлением благоустройства и озеленения (ГУБО) и главным агрономом города», — рассказали НГС.НОВОСТИ в фонде.







Посадить можно любое дерево, которое растет в нашем климате и вписывается в архитектурный облик. При этом на Красном проспекте, например, можно садить только рябины и березы, а на ул. Советской сейчас есть несколько мест для крупномеров. Также у фонда есть разрешение на посадку деревьев на проезде Виктора Ващука — бывшего безымянного проезда вдоль железнодорожных путей в Железнодорожном районе Новосибирска.

Деревья можно посадить разные: 30-сантиметровая елочка в питомнике стоит 500–600 руб., 2-метровая рябина — 1800 руб., 3-метровый кедр обойдется в 10–15 тыс. руб. В фонде уточнили, что минимально посадка дерева обходится в 1200–1500 руб. При этом если человек обратится в фонд с желанием посадить дерево и узнает разрешенное место, сам купит саженец и подготовит площадку, то платить фонду ничего не нужно.







За неполный месяц работы новосибирцы с помощью «Зеленых решений» посадили 47 елей, 17 берез и 2 рябины.







«Ели посадили на проезде Виктора Ващука, а березы и рябины — на Красном проспекте. Мы ожидаем, что брачующиеся проявят к этому интерес и заменят традицию "Застегни замок любви" на "Посади дерево любви". Что этот замок для города меняет, для самих молодоженов? А здесь вот дерево, оно растет и много лет будет расти, и для города польза, и тем, кто посадил, приятно», — уверены представители фонда.







В основном все, кто посадил дерево, сами хотят за ним ухаживать, рассказали в фонде. Однако если у семьи не получается, то «Зеленые решения» берут уход за саженцем на себя.

Начальник ГУБО мэрии Юрий Сердюк рассказал НГС.НОВОСТИ, что фонд высаживает новые деревья на месте тех, которые погибли или повреждены, а потом будет ухаживать за саженцами. «Если у людей есть желание и финансы, на которые они могут сделать эти посадки, почему бы и нет. Во время других акций, которые проводятся на придомовых территориях, "Посади свое дерево", мы высаживаем 9–10 тыс. саженцев, за ними нужен потом надзор и уход, не везде люди, которые высадили, потом за ним наблюдают», — отметил начальник ГУБО.







Юрий Сердюк добавил, что власти в этом году планировали посадить в городе около 700 крупномерных деревьев. Кроме того, в «Горзеленхозе» рассказывали, что в этом году в городе планируют посадить 12 тыс. сеянцев сосен.





Также недавно молодожены, семьи, пришедшие на торжественную регистрацию рождения детей, а также юбиляры семейной жизни посадили десятки деревьев и кустарников около Дворца бракосочетания, чтобы создать там сквер.