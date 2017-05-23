Комплекс «Семь пятниц» на берегу Оби выставили на продажу за 80 миллионов

Владельцы развлекательного комплекса «Семь пятниц» решили продать бизнес и выставили на продажу базу отдыха и два коттеджа.


Вид на комплекс с Оби
Вид на комплекс с Оби


Как рассказал НГС.НОВОСТИ владелец компании Nazarov&Partners Александр Назаров, «Семь пятниц» выставили на продажу вместе с управляющим бизнесом юрлицом.


Комплекс расположен возле Бугринского моста, его территория ограничена берегом Оби и парком «Бугринская роща». В него входит 3-этажное здание в Обском переулке, 41 площадью 632,5 кв. м с террасой, два коттеджа (в справочнике 2ГИС они обозначены как хозяйственные корпуса), капитальный гараж на 4 автомобиля и 2 летних домика с баней и сауной. Общая площадь участков, на которых расположены здания, составляет более 5,8 тыс. кв. м.


Основное здание комплекса
Основное здание комплекса


Летняя веранда
Летняя веранда


Все имущество комплекса находится в собственности, подчеркнул Назаров, однако рядом расположен еще один участок, находящийся в аренде, который также можно рассмотреть при покупке. «Никакое жилье там не построить, но благоустройство, лодочные станции, веранды, террасы, парковку этот участок позволит сделать», — отметил он.


«Нынешним собственникам давно уже это не интересно, он (комплекс. — Л.П.) работает, как работает, туда не вкладываются, — добавляет Александр Назаров. — Это не основной [бизнес для владельцев]».


Коттеджи на территории «Семи пятниц»
Коттеджи на территории «Семи пятниц»


Летние домики
Летние домики


По предположению эксперта, на участке можно снести все существующие постройки и построить новый объект или грамотно выстроить эксплуатацию существующего комплекса. «Это может быть интересным проектом для тех, кто любит такой бизнес или любит зарабатывать, потому что коттеджи легко превращаются в посуточную аренду, которая сегодня очень популярна», — считает Александр Назаров.


По оценке аналитиков N1.RU, число отдельно стоящих зданий на продаже, в которых ранее располагался крупный бизнес, за год выросло в полтора раза.

Лиза Пичугина
Фото предоставлены Александром Назаровым

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