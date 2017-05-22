Губернатор Городецкий раскрыл доходы — они выросли на 100 тысяч

Губернатор заработал в 2016 году почти 4,8 млн руб.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отчитался о доходах — за 2016 год он заработал 4,8 млн руб.





Информация о доходах губернатора опубликована сегодня, 22 мая, на официальном сайте правительства Новосибирской области. За 2016 год Владимиру Городецкому удалось заработать почти 4 млн 850 тыс. руб. — это больше, чем в прошлом году, когда доходы составили почти 4,73 млн руб.







Супруга губернатора в этом году задекларировала доход в 211 тыс. руб.







В собственности у Владимира Городецкого — доля в жилом доме в 510,6 кв. м (вторая доля — в собственности его супруги). Также губернатор владеет жилым домом в 49,4 кв. м, земельным участком площадью 428 кв. м, гаражом 46,9 кв. м, а также пополам с супругой земельным участком площадью 997 кв. м.







Кроме того, в пользовании у супруги губернатора земельный участок площадью 428 кв. м, жилой дом в 49,4 кв. м, также ей принадлежит Lexus RX450.







Перечень имущества губернатора и его супруги за год не изменился.





Ранее о доходах отчитался мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в 2016 году он заработал 3,4 млн руб., а также депутаты горсовета, судьи, члены избиркома НСО.