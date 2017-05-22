Маленький теленок родился у овцебыков в Новосибирском зоопарке

Новорожденный овцебык в компании с матерью
Новорожденный овцебык в компании с матерью

В Новосибирском зоопарке 9 мая у пары овцебыков Таймыра и Тундры родился теленок.


«Телята овцебыков практически сразу после рождения встают на ноги и начинают везде следовать за мамой. Новорожденный малыш весит не более 10 кг, и рядом со своей матерью, которая весит порядка 300 кг, он кажется совсем крошечным», — рассказали в зоопарке. 


Теленок уже заметно подрос и пробует жевать сено, хотя пока в основной рацион входит только молоко матери. Как назовут нового члена семьи пока остается неясным, отметили в зоопарке. 


Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило приобрел овцебыков в 2003 году — их привезли с полуострова Таймыр. Первенец пары родился в 2008 году — это была девочка. Сейчас она обитает в зоопарке Нижнего Новгорода.


«В родных для овцебыков местах зима длится очень долго. Эти животные приспособлены к условиям Арктики — холодному пронзительному ветру, суровым морозам, снегу. Малыши овцебыков рождаются в конце весны – начале лета, начало их жизни приходится на краткий период тепла», — описали естественные условия обитания животных сотрудники зоопарка.


В мае в Новосибирском зоопарке родителями стали также пони Бритни и Бинто — их привезли несколько лет назад из Голландии.

Мария Шевлягина
Фото vk.com/novosibirsk_zoo

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