На месте элитного клуба открылось кафе здорового питания с детокс-коктейлями

В интерьере много оттенков зеленого цвета. Фото Стаса Соколова

На 3-м этаже ресторанного комплекса на улице Ядринцевской, 21 на минувших выходных заработал ресторан Leto-Сafe.







Новое заведение заняло помещение, где ранее располагался нижний ярус ночного клуба Black Milk, известного, в частности, своим строгим фейс-контролем. Сейчас название клуба сократилось до Milk, сократилась и этажность — он занимает только 4-й этаж.





Leto-Сafe — новый проект ресторанной компании Unic Group, которой в этом здании принадлежат клуб Milk и итальянский ресторан «Остерия Бергамо».





В оформлении используются цветы и травы. Фото Стаса Соколова





Заведение оформлено в зеленых тонах, а в качестве украшения в интерьере используются как живые растения в кадках, так и засушенные — в декоративных стеклянных колбах. Зал представляет собой единое пространство, не разделенное на зоны перегородками или какими-то другими декоративными элементами.







Владельцы позиционируют Leto-Cafe как заведение со «здоровой пищей», что предполагает более деликатные способы кулинарной обработки, использование свежих продуктов и т.д. Кроме того, в заведении есть целый раздел детокс-смузи и фрешей.







По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, с чисто гастрономической точки зрения кухне заведения больше подходит определение «креативная», подразумевающая совмещение разных технологий, ингредиентов и соусов, а также более сложная подача блюд.







Облепиховый фреш стоит в Leto-Cafe 300 рублей. Фото Стаса Соколова





Уровень цен заведения можно определить как «выше среднего». Так большая часть закусок и салатов здесь стоит больше 300 руб. Цены на супы начинаются от 240 руб. (окрошка), основные блюда стоят в основном в районе 800-900 руб. (например, черная паста с морепродуктами и кокосовым молоком обойдется в 775 руб., говядина с соусом из розового перца — 920 руб.). Самое дешевое блюдо в этом разделе — 100-граммовая порция котлет с картофельными пюре — стоит 450 руб.







В здании на Ядринцевской, 21 сейчас работают 3 заведения общепита, ночной клуб, стип-бар и театр. Фото Стаса Соколова





Ситуация, когда владельцы заведения закрывают его, чтобы открыть на том же месте новый проект, сегодня для Новосибирска довольно типична. Самым ярким примером такого рода можно считать комплекс Stone House, владельцы которого полностью сменили концепцию и интерьер всех 5 работавших там заведений. Похожим образом поступил владелец двухэтажного бара Franklin&Finch, которые превратил его в партнерстве с другим ресторатором в мексиканское кафе и гриль-бар с российским вином.

