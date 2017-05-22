Посреди дороги на Писарева забил фонтан

Фонтан появился прямо на проезжей части ул. Писарева в Центральном районе
Фонтан появился прямо на проезжей части ул. Писарева в Центральном районе

Днем 22 мая в Новосибирске во время теплоиспытаний посреди дороги забил фонтан.


«Во время испытания тепловых сетей на прочность в зоне ТЭЦ-5 произошел выход сетевой воды в районе жилого дома Писарева, 62 в 15:24», — рассказали в компании «СИБЭКО».


Сотрудники «СИБЭКО» убрали фонтан за 3 минуты, дефект на теплотрассе отремонтируют не позднее 23:00 24 мая.


Видео с фонтаном воды, пробивающейся сквозь асфальт, появилось в соцсетях.



На прошлой неделе новосибирцы заметили фонтан, бьющий из-под земли на пр. Дзержинского в районе ДК им. Чкалова.

Елена Громкова
Фото и видео vk.com/incident_nsk

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