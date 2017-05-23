Инновационная дорога из золы в Академгородке пошла волнами

Участок ул. Мусы Джалиля в месте пересечения с бульваром Молодёжи

Проезжая часть участка ул. Мусы Джалиля, примыкающая к бульвару Молодёжи в Советском районе Новосибирска, пошла волнами и сильно деформировалась — в октябре прошлого года здесь проводился эксперимент по ямочному ремонту с использованием золобетона.





Фото участка на отрезке от ул. Мусы Джалиля, 11 до бульвара Молодёжи в редакцию прислал читатель НГС.НОВОСТИ.





В октябре 2016 года этот участок был отремонтирован с использованием золошлаковых отвалов с новосибирских ТЭЦ и разработок ученых Института химии твердого тела и механохимии СО РАН. Технология по утилизации золы в дорожном строительстве появилась еще в 1980-х годах, однако не была востребована до недавних пор. Помимо ученых в проекте приняли участие компании «СИБЭКО» и «КарьерДорСтрой» — на ремонт ям на 250 метрах дороги было использовано 10 тонн золобетона.





«Все заплатки развалились», — сообщил читатель НГС.НОВОСТИ в редакцию, подкрепив свои слова фотографиями с места.





«Все заплатки развалились»





Замдиректора Института химии твердого тела и механохимии СО РАН Александр Немудрый объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что разрушение полотна произошло из-за непроверенного сырья и неудачного выбора времени проведения испытаний.





«По первым заморозкам, как всегда, поздно и в очень неудачное время было решено провести эксперимент. У нас был хоздоговор, он состоял из 2 частей — лабораторные испытания и натурные испытания. Мы провели отчет — лучшими прочностными характеристиками обладал золобетон, сделанный из золы 4-го поля — этот тип золы обладает самым высоким фильтром, в котором оседают самые мелкие частички. Общая зола имеет плохие связывающие свойства. Если зола 4-го поля — там [прочностные характеристики] 200 кг на квадратный сантиметр, то общая зола — всего лишь 20 кг».





По словам Александра Немудрого, при ямочном ремонте на ул. Мусы Джалиля была использована зола с худшими свойствами.





«В результате мы положили в неблагоприятных климатических условиях. Во-вторых, мы положили не из той золы, которую рекомендовали», — рассказал ученый.







Он добавил, что испытания золобетона на этом участке могут быть продолжены и в этом году, но только если найдется финансирование.







Возможность использования золы при дорожном ремонте обсуждается в Новосибирске уже несколько лет. В частности, весной прошлого года мэр Анатолий Локоть отмечал перспективность такого метода для повышения износостойкости дорог. «Чтобы сделали, так уж сделали — лет на 20, а может, и больше», — говорил мэр.





Сейчас в Новосибирске проводится ремонт дорожного полотна на ул. Никитина — от ул. Кирова до ул. Есенина.

