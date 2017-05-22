Спасатели залезли по лестнице в квартиру с ребенком на подоконнике

Очевидцы увидели, что маленький мальчик опирается на москитную сетку, и вызвали спасателей

Днем 22 мая спасатели не дали выпасть маленькому ребенку из окна 3-го этажа в доме на ул. Широкой в Новосибирске.





«В 12:50 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от очевидца, который пояснил, что в одном из домов на ул. Широкой на 3-м этаже, опершись на москитную сетку, стоит мальчик», — сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба в своей группе в соцсети «ВКонтакте».







Экипаж спасателей МАСС, освободившийся с вызова на ул. Станиславского, приехал к дому на ул. Широкой буквально через 5 минут. «Когда спасатели приехали, его уже не было видно, он то поднимался на подоконник, то в квартиру уходил. По трехколенной лестнице один из спасателей поднялся наверх, убрал сетку, зашел в помещение. Там мальчик сидел испуганный, лет 4–5. Спасатель открыл дверь, запустил сотрудников полиции и "скорой помощи"», — пояснил НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин.







Взрослых дома не оказалось, сотрудники полиции остались с ребенком и стали выяснять, где его родители.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что 4-летний мальчик гостил у дяди с тетей. «Так как оба родителя работают, они за племянником оставили присматривать своего сына, школьника. Мама должна была прийти до того, как ее сын уйдет в школу, и задержалась на работе, а ее сын уже ушел в школу», — рассказали в полиции.







Семья благополучная, оба родителя работают, условия проживания хорошие, добавили в полиции. Однако по факту оставления ребенка одного отдел полиции № 7 «Ленинский» сейчас проводит проверку.







В полиции поблагодарили очевидцев за то, что вовремя сообщили о ребенке и, возможно, предотвратили трагедию. В полиции также рекомендуют не оставлять детей без присмотра около открытых окон — москитные сетки не выдерживают веса ребенка.





Спасатели МАСС часто помогают людям, оказавшимся в сложной ситуации. Недавно спасатели на огромной высоте поймали за ноги девушку с перцовым баллончиком.