Новосибирец вступился за девушку на площади Ленина и попал под уголовное дело

Конфликт на пл. Ленина сняла веб-камера «Сибирских сетей» на здании Облпотребсоюза (Красный проспект, 29)

Житель Новосибирска Дмитрий Морковин заступился за пару молодых людей на пл. Ленина и попал под уголовное дело.







Инцидент произошел вечером 16 мая на Красном проспекте — Дмитрий сидел в машине на парковке возле магазина «Л'Этуаль».





«Я увидел двух молодых людей, они вызывающе себя вели, поначалу ничего страшного не было, они боролись сами с собой. Потом они начали кричать, материться, прохожим что-то выкрикивать. Возле "зебры", чтобы перейти дорогу, стояла пара. Один молодой человек, который сейчас является пострадавшим, подошел и схватил эту девушку за "пятую точку" очень сильно, как будто у него было желание ее оторвать», — рассказал НГС.НОВОСТИ Дмитрий Морковин.







Дальше, по его словам, спутник девушки попытался заступиться за нее, но в итоге это вызвало агрессию в его адрес. Поскольку силы были неравны — мужчины, по словам Дмитрия, были крепкого телосложения и пьяны — спутник девушки оказался в опасности. Девушка попросила своего спутника уйти, и пара стала переходить ул. Ленина от магазина «Л'Этуаль» к зданию Госбанка, но мужчины отправились следом и по пути пнули молодого человека, рассказывает Морковин.





«Переходят дорогу — я вижу, они прямо вызывают его на конфликт, кричат. Смысл был такой: "Ты че не мужик, что ли?". Переходят дорогу, они пинают его второй раз. Тот останавливается, но сделать ничего не может, девушку они тоже дергают. Дальше на эту сцену я уже не смог хладнокровно смотреть, так просто родители воспитали, что за слабых нужно заступаться. Эмоции у меня сработали — подбегаю к этому парню. "Не бойся", — говорю. Тут они на меня двинулись — там такие ребята по 120–130 кг каждый. Случилось то, что случилось», — отметил Дмитрий, признавшись, что ударил мужчину, который схватил девушку на переходе.







Мужчина попал в больницу, а Дмитрия вызвали в полицию.







«Меня задержали, двое суток просидел в изоляторе временного содержания. Никогда с законом проблем у меня не было. Никогда в таких не участвовал делах, не привлекался», — сказал Дмитрий, отметив, что случившееся отбило у него желание заступаться за других людей.







В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили конфликт на Красном проспекте 16 мая и возбуждение в отношении Морковина уголовного дела по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).





По версии полиции, потерпевший со своим другом переходил ул. Ленина, из машины вышел мужчина, который нанес один удар ему в голову. Потерпевший получил черепно-мозговую травму. «Предварительно пока установлено, что мужчина, который находился в машине, увидел, как один этих двух граждан вел себя не совсем правильно», — рассказали в пресс-службе. По предварительной информации, пострадавший и его друг действительно находились в состоянии опьянения.







Дмитрий предположил, что травма у пострадавшего появилась из-за падения. По его словам, сегодня, 22 мая, он навещал мужчину в больнице и разговаривал с ним.







После всего случившегося на пл. Ленина девушка благодарила Дмитрия, однако пара своих контактов не оставила. Сейчас Дмитрий пытается найти парня с девушкой, за которых он заступился. Они могут связаться с его женой по телефону: 8-953-888-85-08 или обратиться в полицию.







«Мы не можем их найти, они бы очень сильно помогли», — рассказал Дмитрий, отметив, что веб-камеры зафиксировали инцидент, но очень расплывчато.









