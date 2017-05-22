В сквере у площади Ленина появилась велопарковка — возле нее стоит Land Cruiser
У входа в офис компании «Ростелеком» на минувших выходных появилась оригинальная велопарковка в форме дерева.
Велопарковка выполнена в форме полукруга, лучи которого сходятся к символическому силуэту дерева. Вместо листвы у дерева велосипедные колеса. В офисе «Ростелекома» НГС.НОВОСТИ подтвердили, что эта компания участвует в благоустройстве сквера, однако сказать точно, самостоятельно ли эта компания установила эту велопарковку или нет, затруднились.
Припаркованных велосипедов на новой велостоянке корреспондент НГС.НОВОСТИ сегодня не обнаружил, зато впритык к площадке стоял внедорожник Land Cruiser.
Наличие перед офисом или торговым предприятием места для временного хранения велосипедов за последние несколько лет стало в Новосибирске практически нормой. Этому способствует рост популярности велосипеда в принципе. Например, во время акции «Километры Победы» 8 мая этого года порядка 4 тыс. велосипедистов проехали с пл. Пименова к пл. Ленина. Всего, по данным 2ГИС, в Новосибирске оборудовано 80 велопарковок.
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Стас Соколов
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