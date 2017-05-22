В сквере у площади Ленина появилась велопарковка — возле нее стоит Land Cruiser

Без велопарковки сегодня нельзя представить себе ни один уважающий себя офис. Фото Стаса Соколова

У входа в офис компании «Ростелеком» на минувших выходных появилась оригинальная велопарковка в форме дерева.





Велопарковка выполнена в форме полукруга, лучи которого сходятся к символическому силуэту дерева. Вместо листвы у дерева велосипедные колеса. В офисе «Ростелекома» НГС.НОВОСТИ подтвердили, что эта компания участвует в благоустройстве сквера, однако сказать точно, самостоятельно ли эта компания установила эту велопарковку или нет, затруднились.







Велосипедов на велопарковке пока нет, но зато есть внедорожник. Фото Стаса Соколова





Припаркованных велосипедов на новой велостоянке корреспондент НГС.НОВОСТИ сегодня не обнаружил, зато впритык к площадке стоял внедорожник Land Cruiser.







Наличие перед офисом или торговым предприятием места для временного хранения велосипедов за последние несколько лет стало в Новосибирске практически нормой. Этому способствует рост популярности велосипеда в принципе. Например, во время акции «Километры Победы» 8 мая этого года порядка 4 тыс. велосипедистов проехали с пл. Пименова к пл. Ленина. Всего, по данным 2ГИС, в Новосибирске оборудовано 80 велопарковок.







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