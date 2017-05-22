Самый богатый новосибирский депутат заработал 104 миллиона за прошлый год

Алексей Джулай опять оказался самым состоятельным депутатом новосибирского городского совета. На фото — здание мэрии и совета депутатов Новосибирска

Депутаты Совета депутатов Новосибирска опубликовали сведения о доходах и имуществе — самый большой заработок в размере более 100 млн руб. задекларировал депутат, глава строительной группы компании «Дискус» Алексей Джулай.







Сведения о доходах депутатов горсовета за прошлый год опубликованы сегодня, 22 мая, на официальном сайте мэрии Новосибирска.





Возглавил топ-5 самых богатых депутатов Алексей Джулай — глава группы компаний «Дискус», которая ведет застройку Плющихинского жилмассива в Октябрьском районе и жилмассива «Просторный» в Кировском районе. Джулай за год получил доход в размере 104 млн руб. На Джулая зарегистрировано 2 квартиры общей площадью 250 кв. м, 2 жилых дома общей площадью более 700 кв. м и 83 земельных участка. Алексей Джулай декларировал самый высокий среди депутатов доход и год назад, однако тогда его доход был еще выше.





Вторым по размеру доходов депутатом стал председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин, чей доход за прошлый год составил 51 млн руб. У Кудина в собственности 2 земельных участка общей площадью более 4,8 га и 4 нежилых помещения. Супруга депутата за год заработала более 16 млн руб.





На 3-м месте по размеру доходов оказался Сергей Кальченко, который входит в комиссию по градостроительству и также работает зампредом комиссии по местному самоуправлению. Его доход за год превысил 40 млн руб. У него в собственности числятся 5 нежилых помещений общей площадью 5,5 тыс. кв. м и земельный участок площадью 7,5 га.







Четвертым по объему доходов среди городских депутатов стал Кирилл Покровский с 28 млн руб. У него задекларированы 2 земельных участка площадью 3323 кв. м, жилой дом площадью более 380 кв. м и нежилое помещение размером 1445 кв. м.







Замыкает пятерку лидеров по доходам депутат Александр Савельев с заработком в размере 18,5 млн руб. в 2016 году. У него в собственности квартира (95 кв. м), дача (64 кв. м) и нежилое помещение (60 кв. м), а также 5 земельных участков общей площадью 5,4 га.







Среди депутатов оказались и такие, кто доходов за прошлый год не получал. Так, депутат Наталья Пинус в 2016 году не заработала ни рубля, однако ее супруг получил доход в размере 7,5 млн руб. Также ничего не заработал депутат Дмитрий Прибаловец — согласно опубликованным сведениям, ни он, ни его супруга доходов в 2016 году не получали.





Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также отчитался о своих доходах — в прошлом году он заработал 3,4 млн руб., его доходы по сравнению с 2015 годом выросли.