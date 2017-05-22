Режиссер из Новосибирска сняла кино о «кучерявом парне из группы "Корни"»

Скриншот из фильма Маргариты Захаровой «ARTEMIEV: Интервью»
Скриншот из фильма Маргариты Захаровой «ARTEMIEV: Интервью»

Режиссер из Новосибирска Маргарита Захарова сняла документальный фильм «ARTEMIEV: Интервью», который рассказывает о жизни музыканта Павла Артемьева, известного благодаря участию в группе «Корни» с 2002-го по 2010 год.


С фильмом об Артемьеве Захарова будет участвовать в национальном конкурсе Beat Film Festival 2017, который состоится с 25 мая по 4 июня в Москве. В конкурсе участвуют полно-, средне- и короткометражные документальные фильмы на русском языке о музыке, современном искусстве, литературе, философии и спорте, сказано на сайте фестиваля. В прошлом году Захарова выиграла в этом конкурсе с фильмом «Внутренний реп» про хип-хоп группу «Макулатура».


Скриншот из фильма Маргариты Захаровой «ARTEMIEV: Интервью»
Скриншот из фильма Маргариты Захаровой «ARTEMIEV: Интервью»


«Большинство знает Павла Артемьева как "того кучерявого парня из группы «Корни»". В 19 лет он вместе с бойз-бендом победил в "Фабрике звезд-1", объездил всю страну с концертами, завоевал любовь бесчисленных поклонниц. Но когда 7-летний контракт закончился, Артемьев занялся тем, чем всегда хотел — собственной музыкой, которую он создает вместе со своей инди-группой ARTEMIEV. Его до сих пор узнают на улице, но уже гораздо реже. Когда-то слава обрушилась на Артемьева слишком легко и стремительно, теперь он пытается ее осознанно заслужить. Отвечая на вопросы радиоведущей Алисы Гребенщиковой, школьников, учителей и режиссера Маргариты Захаровой, Артемьев рассказывает о своем пути — от звезд к терниям, которые ценнее звезд», — пишет на сайте фестиваля критик Анна Меликова. 


Скриншот из фильма Маргариты Захаровой «ARTEMIEV: Интервью»
Скриншот из фильма Маргариты Захаровой «ARTEMIEV: Интервью»


Режиссер Маргарита Захарова рассказала НГС.НОВОСТИ, что в последнее время ее больше всего интересует московская независимая музыкальная сцена. «Изначально я хотела сделать фильм о Москве и о 4 группах, и я даже начала всех снимать, но контакт и чудо случились только с Пашей. Я была им очарована, у него есть какая-то своя большая драма. Интересна была ситуация, когда человек добровольно отказывается от неких опор, благодаря которым существовал многие годы, и начинает свой путь, по сути, от популярности и комфорта — к независимости и большему пониманию себя и своих возможностей. Я застала такой период его жизни, который он посвятил написанию нового альбома, который, как сам  Паша думает, будет совершенно отличным от того, что он делал раньше, и  чем-то особенно важным в его жизни», — говорит Захарова. 


Скриншот из фильма Маргариты Захаровой «ARTEMIEV: Интервью»
Скриншот из фильма Маргариты Захаровой «ARTEMIEV: Интервью»


Последний альбом группы Артемьева «Sympthom of Life» вышел в сентябре 2016 года на английском языке и по стилистике сильно отличается от музыки группы «Корни» — теперь музыкант исполняет инди-рок. Новый альбом, работу над которым как раз снимала Захарова, по словам режиссера, выйдет буквально на днях.  


Скриншот из фильма Маргариты Захаровой «ARTEMIEV: Интервью»
Скриншот из фильма Маргариты Захаровой «ARTEMIEV: Интервью»


Победитель конкурса Beat Film Festival 2017 получает денежный приз и ограниченный прокат по России, от его результатов будет зависеть, покажут ли фильм Маргариты Захаровой на большом экране в Новосибирске. «Я, конечно, была бы рада показать кино в родном городе, но для этого надо победить, а у меня очень достойные конкуренты», — признает Захарова. 


В апреле НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом документальном проекте новосибирского режиссера, посвященном изучению Арктики.

Наталья Гредина
Скриншоты из фильма предоставлены Маргаритой Захаровой

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