Новосибирский клуб подписал контракт с капитаном сборной Турции

31-летний Арслан Экши
31-летний Арслан Экши

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» подписал контракт с турецким игроком Арсланом Экши.


«Капитан и основной связующий сборной Турции Арслан Экши в сезоне 2017/2018 будет выступать за "Локомотив"», — сообщила 22 мая пресс-служба клуба.


31-летний связующий Арслан Экши выступал за турецкие клубы «Арчелик», «Фенербахче» и «Истанбул-BBSK», а также за немецкий «Фридрихсхафен». Рост спортсмена — 199 см, вес — 92 кг. В составе этих клубов Экши несколько раз становился победителем Кубка и Суперкубка Турции, а также чемпионом Турции. В сезоне 2007–2008 годов игрока признавали лучшим связующим.


Сейчас активно пополняется игроками и хоккейный клуб «Сибирь». Например, недавно в команду перешел серебряный призер молодежного чемпионата мира Сергей Барбашев.

Ксения Евдокимова
Фото lokovolley.ru

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