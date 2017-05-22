Возле городского пляжа запретили остановку

Пляж «Наутилус»

Мэрия Новосибирска объявила о запрете остановки на подъезде к пляжу «Наутилус».





«С 16 июня запрещается остановка транспортных средств на подъездной дороге к пляжу "Наутилус"», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Запрет будет действовать на 300 м дороги.





«Это сделано в целях обеспечения беспрепятственного проезда специальной техники и посетителей пляжа», — добавили в пресс-центре.





Место запрета стоянки





В этом месяце мэрия уже сделала ряд запретов на стоянку в разных частях города — например, власти решили запретить в начале лета остановку на одном из участков ул. Станционной.