Возле городского пляжа запретили остановку
Мэрия Новосибирска объявила о запрете остановки на подъезде к пляжу «Наутилус».
«С 16 июня запрещается остановка транспортных средств на подъездной дороге к пляжу "Наутилус"», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Запрет будет действовать на 300 м дороги.
«Это сделано в целях обеспечения беспрепятственного проезда специальной техники и посетителей пляжа», — добавили в пресс-центре.
В этом месяце мэрия уже сделала ряд запретов на стоянку в разных частях города — например, власти решили запретить в начале лета остановку на одном из участков ул. Станционной.
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)
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