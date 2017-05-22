Новосибирскому фотографу удалось сделать снимок новой звезды

Фотограф новосибирского планетария Евгений Тихонов сделал снимок новой звезды

Фотограф Новосибирского планетария Евгений Тихонов запечатлел новую звезду, открытую американскими учеными.







Как рассказали НГС.НОВОСТИ в Новосибирском планетарии, специалист Большого новосибирского планетария, астрофотограф Евгений Тихонов фотографировал новую звезду в галактике «Фейерверк», которую недавно открыли американские ученые. «Это яркое свечение будет лишь несколько месяцев, сейчас она как раз набирает яркость. Потом будет угасать. От нее останется только пыльное облако и ядро», — пояснили специалисты планетария.





Новую звезду, названную «SN 2017eaw», Евгений Тихонов сфотографировал 18 мая на телескоп RC360, суммарная выдержка — 3 часа. По проведенной фотометрии снимков светимость звезды немного возросла с момента открытия и составляет 12.5 m.





13 мая преподаватель физики и астрономии Университета штата Юта Патрик Виггинс во время наблюдения за галактикой «Фейерверк» случайно заметил яркую точку. «После сравнения кадра с более ранними фотографиями той же самой галактики астроном понял, что наблюдает взрыв звезды. Он открыл сверхновую. На следующий день открытие подтвердили два эксперта — Субо Донг из Пекинского университета и Кшиштоф Станек из Университета штата Огайо», — рассказали историю открытия звезды в планетарии.





Напомним, в марте Евгений Тихонов сфотографировал спиральную галактику с двумя дополнительными рукавами, в которых нет звезд.