Новосибирскому фотографу удалось сделать снимок новой звезды

Фотограф новосибирского планетария Евгений Тихонов сделал снимок новой звезды
Фотограф новосибирского планетария Евгений Тихонов сделал снимок новой звезды

Фотограф Новосибирского планетария Евгений Тихонов запечатлел новую звезду, открытую американскими учеными. 


Как рассказали НГС.НОВОСТИ в Новосибирском планетарии, специалист Большого новосибирского планетария, астрофотограф Евгений Тихонов фотографировал новую звезду в галактике «Фейерверк», которую недавно открыли американские ученые. «Это яркое свечение будет лишь несколько месяцев, сейчас она как раз набирает яркость. Потом будет угасать. От нее останется только пыльное облако и ядро», — пояснили специалисты планетария. 


Новую звезду, названную «SN 2017eaw», Евгений Тихонов сфотографировал 18 мая на телескоп RC360, суммарная выдержка — 3 часа. По проведенной фотометрии снимков светимость звезды немного возросла с момента открытия и составляет 12.5 m. 


13 мая преподаватель физики и астрономии Университета штата Юта Патрик Виггинс во время наблюдения за галактикой «Фейерверк» случайно заметил яркую точку. «После сравнения кадра с более ранними фотографиями той же самой галактики астроном понял, что наблюдает взрыв звезды. Он открыл сверхновую. На следующий день открытие подтвердили два эксперта — Субо Донг из Пекинского университета и Кшиштоф Станек из Университета штата Огайо», — рассказали историю открытия звезды в планетарии. 


Напомним, в марте Евгений Тихонов сфотографировал спиральную галактику с двумя дополнительными рукавами, в которых нет звезд.

Анна Богданова
Фото Евгения Тихонова, предоставлено Большим новосибирским планетарием

Прочтений: 2103
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено