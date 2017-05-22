Дым и неприятный запах окутали многоэтажки на Ключ-Камышенском плато

Дым над Ключ-Камышенским плато. Фото Анастасии Семёновой
Дым над Ключ-Камышенским плато. Фото Анастасии Семёновой

В микрорайоне Ключ-Камышенское плато каждый вечер появляется удушливый запах.


Жительница Анастасия Семёнова прислала в редакцию НГС.НОВОСТИ фото с задымлением в жилых домах на ул. Ключ-Камышенское плато. Женщина заявила корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в социальной сети «ВКонтакте», что связывает задымление с производством железобетонных конструкций компанией «АБТ». «По ночам теперь стали коптить, так как жаловаться стали, ночью бывает удушливый запах, скоро лето в квартирах, жара, и окна не открыть ночью», — пояснила Семёнова. 


Как отметила другая жительница микрорайона Оксана Казакова, неприятный запах стал заметен еще с сентября 2016 года. «Как я понимаю, у нас завод делает бетонные кольца. Когда окна вечером открываем, этот технический запах начинает поступать в квартиру. Я видела на фотографиях, как дым с завода уходит. Днем они этого не делают — это происходит ночью», — рассказала Казакова.


В производственной компании «АБТ» отказались давать официальный комментарий.


Согласно данным компании «Тион», которая разместила датчики загрязненности воздуха по всему Новосибирску, в районе Ключ-Камышенского плато загрязненность воздуха оценивается на 2 балла из 10. Однако почасовой анализ выявил систематическое ухудшение воздуха: например, ночь на 20 и 21 мая загрязненность оценивалась на 8 из 10 баллов.


Напомним, в марте 2017 года новосибирцы уже жаловались на плохой запах в этом районе. Тогда горожан возмутило санитарное состояние остановок «Планетарий» и «Ключ-Камышенское плато» — там находилось много мусора и стоял запах испражнений. 

Мария Шевлягина
Фото Анастасии Семёновой

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