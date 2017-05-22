Водитель Skoda снес светофор в центре Новосибирска

Водитель Skoda снес светофор в центре Новосибирска (видео)

Поздно вечером, 21 мая, в Центральном районе Новосибирска водитель Skoda Octavia сшиб светофор — ДТП случилось на перекрестке ул. Крылова и Красного проспекта.


Авария попала в веб-камеры наблюдения на сайте «Электронного города». В результате аварии светофор был вырван из асфальта, а автомобиль загорелся.


«Skoda пошла на обгон одного автомобиля и пролетела мимо, судя по всему, водитель значительно превысил скорость, потому что на разворот он заходил зигзагами, потом он развернулся и уже влетел в эту конструкцию. Через дорогу стояла большая компания, они сразу побежали к месту аварии», — рассказала НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидица аварии Дарья Черникова. 


Пользователи соцсетей отмечают, что водитель попытался избежать столкновения с пешеходом, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.


Как отметили в пресс-службе городского УГИБДД, авария не попала в сводку происшествий. Информации о пострадавших нет.


Напомним, тем же вечером в центре города произошла другая авария — напротив ТРЦ «Аура» перевернулся КамАЗ.



Мария Шевлягина
Скриншот и видео camera.2090000.ru

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