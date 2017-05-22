Семейная пара отравилась угарным газом во время ночного пожара
В Новосибирской области следователи проводят проверку из-за смерти двух человек на пожаре в Сузуне.
Пожар случился около двух часов ночи 22 мая — погибли 49-летний хозяин частного дома и его 42-летняя супруга.
«Очаг возгорания находился в надворных постройках, вплотную прилегающих к дому, предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. В результате пожара огнем уничтожены баня, гараж, жилище сгорело частично (кровля и веранда)», — рассказали в следственном управлении СК РФ по НСО.
Пожар увидели соседи и вызвали пожарных, но в это время горевшая площадь уже была обширной, поэтому спасти людей не удалось. «Предварительная причина смерти семейной пары — отравление угарным газом», — добавили в СК.
Следователи ведут проверку.
На прошлой неделе смертельный пожар случился в Татарске — тогда в огне погибла 13-летняя девочка.
Елена Громкова
Фото Aleksandr_Gromov(Essentials/iStock)