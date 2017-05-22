В Новосибирскую область идет жара до +32 градусов

Внезапная жара быстро пойдет на спад
Внезапная жара быстро пойдет на спад

Начало недели в Новосибирской области будет жарким, однако в ее середине температура пойдет на спад.


«Начало рабочей недели — понедельник и вторник — будут без осадков, особенно для города. Наиболее интенсивные грозовые дожди ожидаются по западу области, но температурный фон будет высокий, 


сегодня мы ожидаем по области 24–29 градусов, завтра — до 32 градусов. 


В ночные часы — от 12 до 18 градусов. При этом ветер будет отмечаться в дневные часы в порывах при грозах по западу области до 22 м/с», — рассказала начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.


24 мая по юго-востоку еще будет 20–25 градусов, а по северо-западу — не выше 10–15 градусов. «Сейчас активно на территорию Юго-Западной Сибири поступает воздух с юго-западных районов Казахстана, 24-го ожидается прохождение холодного фронта атмосферного, начиная с западных районов нашей области, в связи с чем понизится температура по северо-западу», — заметила Лапчик. Синоптики ждут грозовых дождей и ветра до 22 м/с.


25 мая температурный фон понизится — с этого дня в регион будет поступать воздух с Северного Урала. В ночь на 25-е будет 3–8 градусов, а местами по северо-западу возможны заморозки до –2. Днем будет в основном 12–17 градусов, но по югу — до 22 градусов.


«По территории НСО третья декада ожидается около и выше нормы на 1–2 градуса, а средняя декадная температура воздуха — от 12 до 16 градусов тепла. В течение декады погода будет меняться, ожидаются колебания температурного фона», — добавила Анна Лапчик.


По ее данным, вчера температура на юге территории была выше на 10 градусов, а по центральной части — на 3–4 градуса.

Елена Громкова
Фото Анны Золотовой

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