В Новосибирске девушка вышла из дома неделю назад и исчезла

Любовь Карасева
Любовь Карасева

В Новосибирске разыскивается 29-летняя Любовь Карасева, которая неделю назад рано утром вышла из дома и пропала.


Ориентировку с розыском девушки распространили волонтеры отряда «Доброспас-Новосибирск».


 «14 мая около 8:00 вышла из дома по адресу ул. Оловозаводская, 3 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — передают волонтеры.


Рост пропавшей 160 см, у нее худощавое телосложение, серые глаза, длинные волосы — темно-каштановые, а у корней отросшие светлые. На животе у нее татуировка в виде узора.


На девушке были джинсы, розовая кофта и черная безрукавка, с собой был телефон Prestigio.


Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят звонить в полицию по телефону 02, или телефонам волонтеров — 89538871777, 89529458711, 89133724737.


На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали ,что в городе 15 мая потерялась Татьяна Кудренко на белой «Мазде». 19 мая девушку нашли живой.

Елена Громкова
Фото vk.com/dobrospasnsk

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