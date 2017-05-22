В Новосибирске девушка вышла из дома неделю назад и исчезла

Любовь Карасева

В Новосибирске разыскивается 29-летняя Любовь Карасева, которая неделю назад рано утром вышла из дома и пропала.







Ориентировку с розыском девушки распространили волонтеры отряда «Доброспас-Новосибирск».





«14 мая около 8:00 вышла из дома по адресу ул. Оловозаводская, 3 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — передают волонтеры.







Рост пропавшей 160 см, у нее худощавое телосложение, серые глаза, длинные волосы — темно-каштановые, а у корней отросшие светлые. На животе у нее татуировка в виде узора.







На девушке были джинсы, розовая кофта и черная безрукавка, с собой был телефон Prestigio.







Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят звонить в полицию по телефону 02, или телефонам волонтеров — 89538871777, 89529458711, 89133724737.







На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали ,что в городе 15 мая потерялась Татьяна Кудренко на белой «Мазде». 19 мая девушку нашли живой.