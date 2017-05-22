Груженый КамАЗ перевернулся напротив «Ауры»

Место ДТП

Вечером 21 мая в Новосибирске напротив ТРЦ «Аура» перевернулся КамАЗ.







ДТП произошло в 23:10 на ул. Ипподромская.







«КамАЗ, груженный землей, ехал в сторону автовокзала. В момент проезда мимо ТЦ "Аура" перед грузовиком перебежал дорогу пешеход. В итоге водитель КамАЗа прибегнул к экстренному торможению, вывернул руль влево, от чего автомобиль прилег на бок», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Водитель грузовика пострадал.







Дополнение: «Водитель 1984 года рождения на автомобиле КамАЗ, следуя по улице Ипподромской со стороны улицы Фрунзе в сторону улицы Октябрьская, напротив дома № 5 по улице Военная не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — разделительный бордюр, после чего допустил опрокидывание автомобиля. Медпомощь была оказана, был доставлен в городскую больницу, после чего отпущен», — прокомментировали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.





Возле «Ауры» часто происходят ДТП — среди последних 25 апреля ДТП с участием «Тойоты» собрало длинную пробку на ул. Ипподромской.