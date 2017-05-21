На окраине Новосибирска вспыхнула многоэтажка

От огня и дыма пострадали лоджии на двух этажах дома

Вечером 21 мая в доме по ул. Высоцкого, 41/3 загорелась квартира на 6 этаже — на место выехали пожарные.





Фото и видео дома, в котором горит лоджия, в редакцию НГС прислала читательница. Огнем и дымом также оказалась повреждена лоджия этажом выше. К моменту публикации пожар уже был ликвидирован.





Как рассказали в отделе информации ГУ МЧС России по НСО, в 1-комнатной на площади 10 кв. м горели домашние вещи. При пожаре никто не пострадал.











Даже небольшая площадь пожара становится причиной эвакуации дома: в минувшую пятницу из дома на ул. Сухарной, где загорелась квартира, эвакуировали жителей.