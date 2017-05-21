Новосибирцы освободили Обь от губящих рыбу ловушек

В ходе рейда участники очистили протоки Оби от губительных для рыбы сетей

21 мая новосибирские рыбаки провели антибраконьерскую акцию «СтопБрак» — вместе с полицией и Рыбнадзором они прошли рейдом по Оби.





Как рассказал организатор акции Эдуард Шаромов, в рейде приняли участие простые рыбаки, полк ППСМ и катер Рыбнадзора.







«Сегодня свежепоставленных сетей мы не нашли, потому что, наверное, большая реклама была, зато находили много старых сетей, где была просто мертвая рыба, — поделился Шаромов. — Был выписан штраф на обводном канале мужчине за то, что он рыбачил, так как рыбалка на обводном канале запрещена, по-моему, до 15 июня».







В организованном рыбаками рейде участвовали полиция и Рыбнадзор

По его словам, в протоках Оби часто встречаются утопленные сети, в которых гибнет рыба, в том числе и та, что идет на нерест. Рейд провели в первый день открытия движения по воде, чтобы не беспокоить нерестящуюся рыбу.







Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как борьба с браконьерами на Оби дошла до потасовки, в результате которой одного из них столкнули в реку.