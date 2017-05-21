Школьница из Новосибирска вышла в финал всероссийского чемпионата по чтению вслух

9-классница Анастасия Моханова представит Новосибирск на финальном этапе чемпионата в Москве
9-классница Анастасия Моханова представит Новосибирск на финальном этапе чемпионата в Москве

Анастасия Моханова вошла в число трех победителей регионального полуфинала Азии. Теперь школьнице предстоит участие в финале в Москве, где она поборется за главный приз — 300 тыс. руб.


Полуфинал чемпионата прошел 20 мая в Иркурске в рамках международного книжного фестиваля, в нем состязались 8 участников из Красноярска и Красноярского края, Новосибирска, Благовещенска, Улан-Удэ, Республики Хакасия, Иркутской области, Ленска. 


В этот раз Анастасии досталось читать отрывок из книги «Через Сибирь с Нансеном» норвежского писателя Эйвинда Равны, китайскую поэзию и русскую классику начала XX века — Федора Сологуба. В итоге она заняла 2-е место, уступив только участнице из Красноярска. 3-е место присудили представителю Республики Хакасия.


Финал чемпионата по чтению вслух для старшеклассников «Страница 17» состоится 8 июля в Москве, на сцене МХТ им. А.П. Чехова. В нем за звание лучших поборются ребята из Новосибирска, Красноярска, Аскиза (Республика Хакасия), Электростали, Нижнего Новгорода и Москвы. Всего в чемпионате этого года приняли участие школьники из более чем 60 городов. 


Ученица 9-го класса школы № 82 Дзержинского района Анастасия Моханова стала лучшей в Новосибирске по итогам отборочного этапа «Страницы 17» в марте — тогда ей для чтения вслух достались стихотворение Дмитрия Кедрина, проза Хулио Кортасара и 23-й сонет Шекспира в переводе Маршака.

Лиза Пичугина
Фото предоставлено «Межрегиональной федерацией чтения»

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