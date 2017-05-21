Новосибирец устроил дрифт на «Кадиллаке» в поддержку хоккейной сборной

Скриншот с видео дрифта возле салона Harley-Davidson

Водитель внедорожника Cadillac Escalade поддержал российскую сборную по хоккею экстремальным дрифтом возле новосибирского салона Harley-Davidson.







Это произошло вечером 20 мая — видео опубликовано на официальном канале салона Harley-Davidson на YouTube.





Как рассказали в салоне, в этот вечер клуб «Harley-Davidson Новосибирск» собрался в новом клаб-хаусе, чтобы посмотреть трансляцию хоккейного матча Россия – Канада. Один из членов клуба в перерыве матча, когда российская сборная вела в счете, решил поддержать игроков дрифтом на автомобиле Cadillac Escalade. В салоне также отметили, что водитель не является профессиональным дрифтером.









Ранее дрифтеры отметили соответствующим шоу выход фильма «Форсаж 8». А в начале года дрифт на льду устроил водитель пассажирского ПАЗика.