Новосибирец устроил дрифт на «Кадиллаке» в поддержку хоккейной сборной

Скриншот с видео дрифта возле салона Harley-Davidson
Скриншот с видео дрифта возле салона Harley-Davidson

Водитель внедорожника Cadillac Escalade поддержал российскую сборную по хоккею экстремальным дрифтом возле новосибирского салона Harley-Davidson.


Это произошло вечером 20 мая — видео опубликовано на официальном канале салона Harley-Davidson на YouTube. 


Как рассказали в салоне, в этот вечер клуб «Harley-Davidson Новосибирск» собрался в новом клаб-хаусе, чтобы посмотреть трансляцию хоккейного матча Россия – Канада. Один из членов клуба в перерыве матча, когда российская сборная вела в счете, решил поддержать игроков дрифтом на автомобиле Cadillac Escalade. В салоне также отметили, что водитель не является профессиональным дрифтером.



Ранее дрифтеры отметили соответствующим шоу выход фильма «Форсаж 8». А в начале года дрифт на льду устроил водитель пассажирского ПАЗика.

Лиза Пичугина
Видео youtube.com, канал Harley-Davidson Новосибирск 

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