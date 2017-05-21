2 тысячи новосибирцев пробежали по перекрытым улицам за звание столицы
21 мая состоялся первый всероссийский полумарафон «ЗаБег» — Новосибирск вошел в десятку городов, откуда одновременно стартовали тысячи бегунов.
Как рассказали организаторы акции в Новосибирске, в полумарафоне приняли участие 2 тыс. горожан — по числу участников город занимает 3-е место после Москвы и Санкт-Петербурга.
Участникам предлагалось пробежать три дистанции на выбор — 21,1, 10 или 5 км. Для детей была приготовлена 3-километровая трасса, которую они смогли преодолеть с родителями. Трассы были отмечены на ул. Кирова — ради мероприятия ее перекрыли с 9 до 19 часов и запретили стоянку машин.
Лучшим среди мужчин в полумарафоне (21,1 км) стал Валерий Лукин, пробежав его за 1 час 7 минут 4 секунды. Победительницей на той же дистанции оказалась Елена Рухляда: ее время — 1 час 13 минут 18 секунд.
Дистанцию в 3 км быстрее всех пробежали Владимир Липа (10 мин. 57,4 сек.) и Мария Федорова (11 мин. 50 сек.), лучшими на 5-километровой трассе стали Максим Семиконь (15 мин. 58 сек.) и Виктория Дядченко (19 мин. 13 сек.). На дистанции в 10 км победителями стали Алексей Викулов (31 мин. 40,3 сек.) и Юлия Шагиахметова (43 мин. 12,8 сек.).
Все участники получили памятные медали, победителей также наградили спонсоры.
Общие результаты всероссийского «ЗаБега» и положение Новосибирска в общей турнирной таблице станут известны 22 мая.
Хотя «ЗаБег» проходит в Новосибирске впервые, легкая атлетика уже довольно прочно укрепилась в городской жизни — ежегодно осенью в городе проходит фестиваль бега и полумарафон памяти Раевича.
Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова