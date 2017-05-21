2 тысячи новосибирцев пробежали по перекрытым улицам за звание столицы

21 мая состоялся первый всероссийский полумарафон «ЗаБег» — Новосибирск вошел в десятку городов, откуда одновременно стартовали тысячи бегунов.





Старт полумарафону был дан одновременно в 10 городах России





Как рассказали организаторы акции в Новосибирске, в полумарафоне приняли участие 2 тыс. горожан — по числу участников город занимает 3-е место после Москвы и Санкт-Петербурга.







Новосибирск оказался третьим в России по численности участников





В забеге могли принять участие как профессиональные легкоатлеты, так и любители и даже дети, а кто-то привел на дистанцию четвероногих друзей





Волонтеры держат воду для участников забега





Бегуны дружески поддерживали друг друга





Участникам предлагалось пробежать три дистанции на выбор — 21,1, 10 или 5 км. Для детей была приготовлена 3-километровая трасса, которую они смогли преодолеть с родителями. Трассы были отмечены на ул. Кирова — ради мероприятия ее перекрыли с 9 до 19 часов и запретили стоянку машин.







Участников забега приветствовали организаторы, а также мэр Новосибирска Анатолий Локоть и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова





Лучшим среди мужчин в полумарафоне (21,1 км) стал Валерий Лукин, пробежав его за 1 час 7 минут 4 секунды. Победительницей на той же дистанции оказалась Елена Рухляда: ее время — 1 час 13 минут 18 секунд.





Победительница полумарафона Елена Рухляда





Дистанцию в 3 км быстрее всех пробежали Владимир Липа (10 мин. 57,4 сек.) и Мария Федорова (11 мин. 50 сек.), лучшими на 5-километровой трассе стали Максим Семиконь (15 мин. 58 сек.) и Виктория Дядченко (19 мин. 13 сек.). На дистанции в 10 км победителями стали Алексей Викулов (31 мин. 40,3 сек.) и Юлия Шагиахметова (43 мин. 12,8 сек.).









Все добравшиеся до финиша участники получили памятные медали





Все участники получили памятные медали, победителей также наградили спонсоры.











По совокупным результатам «ЗаБега» определится беговая столица России





Общие результаты всероссийского «ЗаБега» и положение Новосибирска в общей турнирной таблице станут известны 22 мая.





Хотя «ЗаБег» проходит в Новосибирске впервые, легкая атлетика уже довольно прочно укрепилась в городской жизни — ежегодно осенью в городе проходит фестиваль бега и полумарафон памяти Раевича.