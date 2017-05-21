Большая вода пришла на десятки новосибирских дач

Паводок в СНТ «Геофизик» в 2015 году

В управлении МЧС России сообщили о первых массовых затоплениях садовых участков в Новосибирской области.







«По данным Верхне-Обского бассейнового водного управления, за сутки увеличение сбросов воды в реку Обь не проводилось. Однако подтопления уже имеют место. В садовом обществе «Геолог» вода зашла на 28 участков, подтопив огороды, вода стоит в отдельных проулках», — следует из сообщения МЧС.







В ведомстве отметили, что в постоянном мониторинге ситуации, обходах и раздаче памяток садоводам участвуют 19 человек и 7 единиц техники, а также беспилотник, который привлекли к авиаразведке.







Ранее стало известно, что 19 мая вынужденно был увеличен объем воды, сбрасываемой через плотину Новосибирской ГЭС. Это угрожает затоплением примерно двум сотням дачных и садовых участков в пойме реки в обществах «Геолог», «Строймашевец», «Геофизик», «Молодость» и «Волна».







Пик второй волны половодья в области ожидают к середине июня.