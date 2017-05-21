Большая вода пришла на десятки новосибирских дач

Паводок в СНТ «Геофизик» в 2015 году
Паводок в СНТ «Геофизик» в 2015 году

В управлении МЧС России сообщили о первых массовых затоплениях садовых участков в Новосибирской области.


«По данным Верхне-Обского бассейнового водного управления, за сутки увеличение сбросов воды в реку Обь не проводилось. Однако подтопления уже имеют место. В садовом обществе «Геолог» вода зашла на 28 участков, подтопив огороды, вода стоит в отдельных проулках», — следует из сообщения МЧС.


В ведомстве отметили, что в постоянном мониторинге ситуации, обходах и раздаче памяток садоводам участвуют 19 человек и 7 единиц техники, а также беспилотник, который привлекли к авиаразведке.


Ранее стало известно, что 19 мая вынужденно был увеличен объем воды, сбрасываемой через плотину Новосибирской ГЭС. Это угрожает затоплением примерно двум сотням дачных и садовых участков в пойме реки в обществах «Геолог», «Строймашевец», «Геофизик», «Молодость» и «Волна».


Пик второй волны половодья в области ожидают к середине июня.

Лиза Пичугина
Фото Татьяны Фатеевой

Прочтений: 5894
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено