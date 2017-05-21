Студентка придумала для новосибирского театра интерьер с проекторами

Фрагмент победившей концепции
Фрагмент победившей концепции


Новосибирский театр «Глобус» определился с победителем конкурса концепций для интерьера фойе 3-го этажа.


«В связи с моральным и физическим износами помещений театр "Глобус" осознал неизбежность изменений. Первое помещение, которое предложили переосмыслить проектно, — верхнее фойе», — объяснили организаторы конкурса. Конкурсантам предстояло отразить в концепциях современную позицию «Глобуса» как молодежного театра, который одновременно чтит традиции и идет в ногу со временем.


21 мая в театре «Глобус» подвели его итоги: победителем стала студентка 3-го курса НГУАДИ Елена Буданаева-Рамская. «Больше света, больше пространства и воздуха — вот, что хочется видеть в фойе после простора первого этажа», — отметила девушка в презентации своей работы.


Концепция, предложенная Еленой Буданаевой-Рамской
Концепция, предложенная Еленой Буданаевой-Рамской


Елена Буданаева-Рамская предложила использовать в интерьере фойе прожекторы и проекторы. Это позволит менять пространство в зависимости от целей — например, «раскрашивать» стены под заданную тематику. Фотографии актеров и информацию об истории театра девушка предложила также проецировать на стены. Для зонирования фойе победительница конкурса предложила использовать передвижные стендовые модули.


Резной деревянный корабль, который по условиям конкурса должен быть сохранен в новом интерьере, в концепции дополняется деревянной мебелью, а цветные витражные панно — цветным освещением.


Второе и третье место заняли Лилия Лашкевич и Василиса Рамазанова соответственно. Победители были награждены билетами в театр, а все участвовавшие в конкурсе концепции представлены на выставке в фойе театра, которая будет работать до конца сезона. Затем они будут включены в экспозицию, посвященную зданию «Глобуса», которая должна открыться в начале уже следующего театрального сезона.


Студентка придумала для новосибирского театра интерьер с проекторами (фото)


Как объяснили в «Глобусе», информации о том, когда победившая концепция будет реализована, пока нет — все будет зависеть от финансирования.


В начале года подобный конкурс концепций интерьера также проводила крупнейшая библиотека Сибири — ГПНТБ.

Лиза Пичугина
Визуализации предоставлены театром Глобус (1, 2), фото Александра Ощепкова (3)

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