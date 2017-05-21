Тысячи верующих новосибирцев вышли в центр города на крестный ход
Днем 21 мая по центру Новосибирска прошел крестный ход, приуроченный к Дню славянской письменности и культуры.
Верующие прошли традиционным маршрутом по Красному проспекту от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского. По наблюдениям корреспондента НГС, шествие было одним из самых массовых — в этом году крестным ходом прошли около 10 тыс. человек.
Для проведения ежегодного крестного хода с 11 утра перекрыли несколько центральных улиц Новосибирска.
В мероприятии приняли участие священнослужители, учащиеся православных гимназий, богословского института, представители общественных организаций и творческих коллективов, прихожане и простые жители города и области. Сопровождал крестный ход звон колоколов мобильной звонницы, которая ехала перед колонной.
Верующие несли иконы и кресты, а в руках школьников были таблички с буквами кириллического алфавита — созданная Кириллом и Мефодием более 11 веков назад азбука «стала основой современных славянских языков, послужила единению народов и многогранной славянской культуры», подчеркивали организаторы.
В середине маршрута, около часовни во имя Святого Николая Чудотворца, шествие остановилось на краткий молебен, после чего к верующим с приветственными словами обратился владыка Тихон.
Крестный ход завершился около 14 часов около собора Александра Невского.
Предыдущий крестный ход, приуроченный к празднованию Пасхи, состоялся 16 апреля и прошел под дождем.
Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова