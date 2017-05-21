Тысячи верующих новосибирцев вышли в центр города на крестный ход

Днем 21 мая по центру Новосибирска прошел крестный ход, приуроченный к Дню славянской письменности и культуры.







Крестный ход на Красном проспекте





Верующие прошли традиционным маршрутом по Красному проспекту от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского. По наблюдениям корреспондента НГС, шествие было одним из самых массовых — в этом году крестным ходом прошли около 10 тыс. человек.







Участники крестного хода несли в руках иконы и кресты





Для проведения ежегодного крестного хода с 11 утра перекрыли несколько центральных улиц Новосибирска.







Центр Новосибирска оказался перекрыт на 3 часа





В мероприятии приняли участие священнослужители, учащиеся православных гимназий, богословского института, представители общественных организаций и творческих коллективов, прихожане и простые жители города и области. Сопровождал крестный ход звон колоколов мобильной звонницы, которая ехала перед колонной.







Шествие сопровождала мобильная звонница





Верующие несли иконы и кресты, а в руках школьников были таблички с буквами кириллического алфавита — созданная Кириллом и Мефодием более 11 веков назад азбука «стала основой современных славянских языков, послужила единению народов и многогранной славянской культуры», подчеркивали организаторы.











Школьники несли таблички с кириллицей — созданным Кириллом и Мефодием алфавитом





За происходящим наблюдали сотрудники правопорядка





В середине маршрута, около часовни во имя Святого Николая Чудотворца, шествие остановилось на краткий молебен, после чего к верующим с приветственными словами обратился владыка Тихон.







Крестный ход завершился около 14 часов около собора Александра Невского.





Краткий молебен около часовни Святого Николая Чудотворца





Крестный ход стал одним из самых массовых православных шествий в Новосибирске





В шествии приняли участие верующие новосибирцы всех возрастов





Предыдущий крестный ход, приуроченный к празднованию Пасхи, состоялся 16 апреля и прошел под дождем.